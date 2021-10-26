Masterchef Sergen’in sevgilisi ifşa oldu! Mehmet Şef Sergen’in sözlüsüyle tanıştığını itiraf etti! Ortaya çıkınca eli ayağı titredi

Masterchef Sergen'in sevgilisi ifşa oldu. Mehmet Şef Sergen'in sözlüsüyle tanıştığını itiraf etti. Sergen ise itiraf sonrası Mehmet Şef'e tepki gösterdi. Tv8 ekranlarının büyük ilgi ile takip edilen yarışmalarından Masterchef Türkiye'nin son bölümünde ortalık karıştı. Mehmet Şef, Masterchef Sergen ile ilgili, ''Ben tanıştım Sergen'in kız arkadaşıyla hatta sözlüymüş! Çok güzel, çok efendi çokta kibar bir kız! Gerçekten bayıldım ben kıza. Karaman'da çekim yapılırken geldi yanımıza ben çok mutlu oldum senin adına Sergen'' deyince yer yerinden oynadı.