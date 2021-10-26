Masterchef Sergen’in sevgilisi ifşa oldu! Mehmet Şef Sergen'in sözlüsüyle tanıştığını itiraf etti! Ortaya çıkınca eli ayağı titredi
TV8'in reyting rekortmeni yarışması Masterchef Türkiye 2021'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacıların özel hayatları hakkında sık sık ifşalar ortaya atılıyor. Sonuncusu da Masterchef Sergen ile ilgili oldu. Son bölümde Mehmet Şef Sergen'in birlikte olduğu kız arkadaşıyla tanıştığını söyleyince yer yerinden oynadı. Sergen'in heyecanlandığı görülünce gözler olayın detaylarına çevridi. Mehmet Şef, ''Ben Sergen'in sevgilisi ile tanıştım hatta sözlüsüymüş'' dedi. Sergen de Mehmet Şef'e esprili bir dille ''Bari zengin olsa'' şeklinde tepki verdi. İşte Masterchef Sergen'in sevgilisi hakkında merak edilenler...
26.10.2021 14:02
- Son Güncelleme: 26.10.2021 14:02
Masterchef Sergen'in sevgilisi ifşa oldu. Mehmet Şef Sergen'in sözlüsüyle tanıştığını itiraf etti. Sergen ise itiraf sonrası Mehmet Şef'e tepki gösterdi. Tv8 ekranlarının büyük ilgi ile takip edilen yarışmalarından Masterchef Türkiye'nin son bölümünde ortalık karıştı. Mehmet Şef, Masterchef Sergen ile ilgili, ''Ben tanıştım Sergen'in kız arkadaşıyla hatta sözlüymüş! Çok güzel, çok efendi çokta kibar bir kız! Gerçekten bayıldım ben kıza. Karaman'da çekim yapılırken geldi yanımıza ben çok mutlu oldum senin adına Sergen'' deyince yer yerinden oynadı.
El lezzeti ile yarışmada dikkat çeken isimler arasında yer alan Masterchef Sergen'in sözlüsü olduğu söylendi.