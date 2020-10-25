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Masterchef potada 6 aday! Instagram fotoğraflarıyla dikkat çeken Esra Tokelli kaç yaşında?

MasterChef dokunulmazlık oyunu ile heyecan yine doruktaydı. Kıyasıya mücadele veren yarışmacılar, İzmit'teki otomobil fabrikasında Güney Kore mutfağından lezzetleri katılımcılara sundu.Çoğunluğu Güney Koreli misafirlerden oluşan 9 kişiye, mavi ve kırmızı takım yarışmacıları 5'er çeşit yemek sundu. Masterchef'te dokunulmazlığı alan isim yarışmacı Serhat oldu. Mavi takımda yapılan oylama sonucuyla birlikte son potaya giden isim Esra Tokelli olurken; Masterchef'te potada olan 6 aday, Berker, Sefa, Tanya, Emir, Uğur ve Esra olarak belirlendi. Sosyal medya paylaşımları ile adından sıkça söz ettiren ve 'kuzum' kelimesi ile dikkat çeken Esra Tokelli kaç yaşında?

25.10.2020 13:43 - Son Güncelleme: 25.10.2020 13:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





