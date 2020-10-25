Haberler
Galeri
Magazin
Masterchef potada 6 aday! Instagram fotoğraflarıyla dikkat çeken Esra Tokelli kaç yaşında?
Masterchef potada 6 aday! Instagram fotoğraflarıyla dikkat çeken Esra Tokelli kaç yaşında?
MasterChef dokunulmazlık oyunu ile heyecan yine doruktaydı. Kıyasıya mücadele veren yarışmacılar, İzmit'teki otomobil fabrikasında Güney Kore mutfağından lezzetleri katılımcılara sundu.Çoğunluğu Güney Koreli misafirlerden oluşan 9 kişiye, mavi ve kırmızı takım yarışmacıları 5'er çeşit yemek sundu. Masterchef'te dokunulmazlığı alan isim yarışmacı Serhat oldu. Mavi takımda yapılan oylama sonucuyla birlikte son potaya giden isim Esra Tokelli olurken; Masterchef'te potada olan 6 aday, Berker, Sefa, Tanya, Emir, Uğur ve Esra olarak belirlendi. Sosyal medya paylaşımları ile adından sıkça söz ettiren ve 'kuzum' kelimesi ile dikkat çeken Esra Tokelli kaç yaşında?
25.10.2020 13:43
- Son Güncelleme: 25.10.2020 13:56
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef Türkiye'nin dokunulmazlık oyunu ile yayınlanan son bölümünde, mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Serhat gecenin ilk eleme adayı olarak Uğur'un ismini verdi. Mavi takımda yapılan oylamada ise diğer eleme adayı Esra oldu.
MasterChef'te haftanın eleme adayları böylece Berker, Sefa, Tanya, Emir, Uğur ve Esra oldu.
Esra Tokelli'nin Instagram hesabına girenler yarışmacıyı tanımakta güçlük çekiyor. Ara ara yaptığı aşırı makyajıyla izleyiciden tepki çeken yarışmacıya yemek yapmadaki yeteneğiyle övgüler de geliyor.
MASTERCHEF ESRA TOKELLİ KİMDİR?
Yarışmacıyla ilgili şaşırtan bir diğer bilgi ise Tokelli'nin Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasına da katılmış olması.
Ocak ayında yayınlanan bölümde yer alan Esra Tokelli, o haftanın birincisi olup 10 bin lira para ödülü kazanmış. Ev kadını olan Esra Tokelli'nin bir oğlu var. Instagram hesabından kendisi ve yemeklerine dair bolca paylaşım yapan Esra Tokelli, oğluna dair paylaşımda bulunmuyor.