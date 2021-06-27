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MasterChef Oktay bakın kim çıktı Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nu şoke etti! Geldiği gibi giden isim meğer Survivor Nisa'nın...

MasterChef 2021'de yeni sezon heyecanı başladı. İlk bölümle başlarken şefler eleme turunda tek tek tadım yaptı. Hünerlerini sergileyen yarışmacılardan Oktay Ahmet gecenin dikkat çeken isimlerinden oldu. Yemeğinde tadım kaşığına dikket ederek elenmekten kurtulan Ahmed, heyecanına yenik düştü ve yemeğinin lezzetini ortaya çıkartacak olan sosu unutarak yarışmaya veda etti. Kısa sürede kim olduğu merak edilen Masterchef Ahmed'in Survivor Nisa ile bağlantısını öğrenenler şaşırdı. MasterChef Oktay bakın kim çıktı...

27.06.2021 09:29 - Son Güncelleme: 27.06.2021 09:29
MasterChef Oktay bakın kim çıktı Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nu şoke etti! Geldiği gibi giden isim meğer Survivor Nisa'nın...

MasterChef Oktay bakın kim çıktı Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nu şoke etti! Geldiği gibi giden Oktay Masterchef eleme turunu geçemedi.

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MasterChef Oktay bakın kim çıktı Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nu şoke etti! Geldiği gibi giden isim meğer Survivor Nisa'nın...

Yarışmaya Çek Cumhuriyeti'nden katılan Oktay Ahmed 23 yaşında, aslen Bulgaristan göçmeni.

MasterChef Oktay bakın kim çıktı Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nu şoke etti! Geldiği gibi giden isim meğer Survivor Nisa'nın...

Yemeğinde tadım kaşığına dikket ederek elenmekten kurtulan Oktay, kendisini gösterebilmek ve hünerlerini ortaya koyabilmek adına her şeyi yaptı.

MasterChef Oktay bakın kim çıktı Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nu şoke etti! Geldiği gibi giden isim meğer Survivor Nisa'nın...

Oktay'ın yemeği şefler tarafından tam not alsa da Masherchef'e devam edemedi.

MasterChef Oktay bakın kim çıktı Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nu şoke etti! Geldiği gibi giden isim meğer Survivor Nisa'nın...

Survivor Nisa'nın liseden arkadaşı olduğunu ifade eden Oktay Ahmed, heyecanına yenik düşerek yemeğinin sosunu unttu ve yarışmaya veda etti.