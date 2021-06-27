MasterChef Oktay bakın kim çıktı Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nu şoke etti! Geldiği gibi giden isim meğer Survivor Nisa'nın...

MasterChef 2021'de yeni sezon heyecanı başladı. İlk bölümle başlarken şefler eleme turunda tek tek tadım yaptı. Hünerlerini sergileyen yarışmacılardan Oktay Ahmet gecenin dikkat çeken isimlerinden oldu. Yemeğinde tadım kaşığına dikket ederek elenmekten kurtulan Ahmed, heyecanına yenik düştü ve yemeğinin lezzetini ortaya çıkartacak olan sosu unutarak yarışmaya veda etti. Kısa sürede kim olduğu merak edilen Masterchef Ahmed'in Survivor Nisa ile bağlantısını öğrenenler şaşırdı. MasterChef Oktay bakın kim çıktı...

27.06.2021 09:29 - Son Güncelleme: 27.06.2021 09:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





