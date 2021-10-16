Masterchef Mert Yılmaz’ın merak edilen sevgilisi ortaya çıktı! ’Babam çöp ayrıştırma işine girdi’ sözleriyle dikkat çeken Mert...

'Babam toplanan çöpleri ayrıştıma işine girdi ve o işten para kazanıyor. Ben ürünü çöpe attığım için potaya girdim. Garip bir ironi oldu.'

Yarışamın başından bu yana dikkat çeken isimlerden biri olan Masterchef Mert'in özel hayatı merak konusu oldu.