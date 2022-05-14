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Masterchef Mehmet Yalçınkaya'yı resmen açıkladı! Mehmet Şef gidiyor Arda Türkmen geliyor denmişti! Yapımcılar duyurdu

Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Masterchef hakkında bir süredir ayrılık iddiaları konuşuluyordu. İddialara göre Mehmet Yalçınkaya hem maddi konular yüzünden hem de okuluna vakit ayırmak için Masterchef'ten ayrılmak istediğini yapıma iletmişti. Hatta iddialara bir tık ileri gitmiş ve Mehmet Yalçınkaya'nın yerine Arda Türkmen'in geleceği iddia edilmişti. O iddialara, yapımdan açıklama geldi. İşte detaylar...

14.05.2022 09:35 - Son Güncelleme: 14.05.2022 09:35
Masterchef Mehmet Yalçınkaya’yı resmen açıkladı! Mehmet Şef gidiyor Arda Türkmen geliyor denmişti! Yapımcılar duyurdu

Survivor'ın hemen ardından TV8 ekranlarında başlaması beklenen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Yarışmanın yeni sezonunda, şef Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda yer almayacağı iddia edilmişti. Bu iddialara nihayet yanıt geldi.

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Masterchef Mehmet Yalçınkaya’yı resmen açıkladı! Mehmet Şef gidiyor Arda Türkmen geliyor denmişti! Yapımcılar duyurdu

MasterChef Türkiye, üç sezondur jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile yola devam ediyor.

Masterchef Mehmet Yalçınkaya’yı resmen açıkladı! Mehmet Şef gidiyor Arda Türkmen geliyor denmişti! Yapımcılar duyurdu

Şef Mehmet Yalçınkaya'nın yeni sezonda MasterChef jürisinde yer almayacağı iddia edilmişti.. Sezon finali yapan programda Mehmet Yalçınkaya'nın Acun Ilıcalı ile maaş konusunda anlaşamadığı ileri sürülmüştü.

Masterchef Mehmet Yalçınkaya’yı resmen açıkladı! Mehmet Şef gidiyor Arda Türkmen geliyor denmişti! Yapımcılar duyurdu

MEHMET ŞEF YOLLARI AYIRDI DENMİŞTİ

Gazeteci Arif Hür'ün iddiasına göre, Şef Mehmet Yalçınkaya Masterchef 2022 sezonunda yer almayacaktı.

Masterchef Mehmet Yalçınkaya’yı resmen açıkladı! Mehmet Şef gidiyor Arda Türkmen geliyor denmişti! Yapımcılar duyurdu

ACUN, MAAŞA İKNA EDEMEDİ

Geçen sezon Somer Sivrioğlu'nun dolar üzerinden maaş aldığını öğrenen Mehmet Yalçınkaya'nın Acun Ilıcalı'yla tartıştığı iddia edilmişti. Yalçınkaya çıkan haberlerin gerçek olmadığını açıklamıştı.

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