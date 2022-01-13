Masterchef Mehmet Yalçınkaya'ya dolandırıcılık depremi kızı işin içinde! Sosyal medyada yaylım ateşi 'insanları dolandırdın'
47 yaşındaki Bolulu Şef Mehmet Yalçınkaya sert ve agresif diğer bir yandan da babacan tavrıyla gönülleri kazandı. Mehmet Yalçınkaya'nın gözlerden uzak tuttuğu kızı da artık en az babası kadar ünlü. Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Sude Yalçınkaya bir Instagram fenomeni... Ancak bu fenomenlik Sude Yalçınkaya'nın başına iş açtı. Sude Yalçınkaya dolandırıcılık iddialarıyla gündeme geldi. İşte haberin detayları.
13.01.2022 16:42
- Son Güncelleme: 13.01.2022 16:49
Çektiği videolarla fenomen olan Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya yaptığı bir reklam paylaşımıyla dikkat çekti.
Bir markanın reklamını yapan Sude Yalçınkaya hayatına devam edip daha sonra bir pozunu paylaştı. Ancak Mehmet Şef'in kızı bu paylaşıma beklemediği yorumlar aldı.