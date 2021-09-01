Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya'nın bikinili pozları sosyal medyayı saldı! Güzelliğine beğeni yağdı
MasterChef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya, yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en çok çekindiği isim... 46 yaşındaki Mehmet Yalçınkaya sert ve agresif diğer bir yandan da babacan tavrıyla gönülleri kazandı. Bolulu şef Mehmet Yalçınkaya hakkında pek çok şey merak ediliyor. Ünlü şef hakkında araştırma yapanlar en çok da kızı Sude'yi merak ediyor. Mehmet Yalçınkaya'nın gözlerden uzak tuttuğu kızı artık en az babası kadar ünlü. Şimdilerde hesabı kapalı olsa da Sude Yalçınkaya bir Instagram fenomeni. Sosyal medyanın anında ilgi odağı olan Sude Yalçınkaya tatildeki pozlarıyla beğeni topladı.
Masterchef'in yeniden ekranlara dönmesinin ardından jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya'nın özel hayatı merak konusu oldu. 47 yaşındaki Bolulu şef yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde babacan çıkışlarıyla biliniyor. Mehmet Yalçınkaya'nın Masterchef'le daha geniş bir kitleye hitap etmesinin ardından gelen şöhret çocuklarına da yaradı. Her ne kadar kızı Sude Yalçınkaya ön planda olsa da oğulları da birer sosyal medya fenomeni oldu çıktı.
Mehmet Yalçınkaya, TV8 ekranlarında yayımlanan MasterChef Türkiye'de yıllardır jürilik yapıyor. Özel hayatıyla da dikkat çeken Yalçınkaya, oğlu ve kızıyla olan yakınlığıyla da zaman zaman gündeme geliyor.
Çektiği videolarla fenomen olan Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya'nın çok sayıda takipçisi var. Yalçınkaya geçtiğimiz gün Bodrum'a gitti ve yazın son günlerinde Bodrum'un tadını çıkarmak istedi.
Sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaşan Sude Yalçınkaya beğeni topladı. Sude Yalçınkaya'ya "Buralar alev aldı" yorumları yağdı.