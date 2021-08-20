MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya sosyal medyanın gündeminde! İddialı pozları dikkat çekti herkes onu konuştu
MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya sosyal medyanın gündeminde! MasterChef adlı yarışma programıyla adını geniş kitlelere duyuran ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, sert ve agresif diğer bir yandan da babacan tavrıyla gönülleri kazandı. Bolulu şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya ise merak konusu oldu. Instagram'da bir fenomene dönüşen Sude Yalçınkaya, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Yaz aylarında yaptığı birbirinden iddialı paylaşımlarla dikkat çeken Sude, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. İşte Sude Yalçınkaya'nın sosyal medyayı sallayan paylaşımları...
20.08.2021 22:27
- Son Güncelleme: 20.08.2021 22:27
MasterChef Türkiye'de yıllardır jürilik yapan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, oğlu ve kızıyla olan yakınlığı sosyal medyada herkesin dikkatini çekmeyi başardı.
Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya da babası gibi sosyal medyada pek çok kişinin ilgi odağı oldu.
Paylaşımlarıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Sude Yalçınkaya'nın paylaşımları da binlerce beğeni aldı.