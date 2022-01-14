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Haberler Magazin Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı belaya bulaştı dolandırıcı diye rezil ettiler! Sude Yalçınkaya'nın başı fena dertte

Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı belaya bulaştı dolandırıcı diye rezil ettiler! Sude Yalçınkaya'nın başı fena dertte

47 yaşındaki Bolulu Şef Mehmet Yalçınkaya sert ve agresif diğer bir yandan da babacan tavrıyla gönülleri kazandı. Mehmet Yalçınkaya'nın gözlerden uzak tuttuğu kızı da artık en az babası kadar ünlü. Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Sude Yalçınkaya bir Instagram fenomeni... Ancak bu fenomenlik Sude Yalçınkaya'nın başına iş açtı. Sude Yalçınkaya dolandırıcılık iddialarıyla gündeme geldi. İşte haberin detayları.

14.01.2022 09:00 - Son Güncelleme: 14.01.2022 09:01
Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın kızı belaya bulaştı dolandırıcı diye rezil ettiler! Sude Yalçınkaya’nın başı fena dertte

Masterchef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada öne çıkıyor. Mehmet Şef'in kızı Sude son olarak bir reklam paylaşımı yaptı. Ve bu paylaşım başına fena halde bir dert açtı.

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Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın kızı belaya bulaştı dolandırıcı diye rezil ettiler! Sude Yalçınkaya’nın başı fena dertte

MasterChef'in sivri dili ve agresif tavırlarıyla bilinen ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya'nın özel hayatı ve çocukları da merak ediliyor. Mehmet Yalçınkaya'nın kızı da babası kadar sosyal medyada dikkat çeken bir isim.

Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın kızı belaya bulaştı dolandırıcı diye rezil ettiler! Sude Yalçınkaya’nın başı fena dertte

Çektiği videolarla fenomen olan Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya yaptığı bir reklam paylaşımıyla dikkat çekti.

Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın kızı belaya bulaştı dolandırıcı diye rezil ettiler! Sude Yalçınkaya’nın başı fena dertte

Bir markanın reklamını yapan Sude Yalçınkaya hayatına devam edip daha sonra bir pozunu paylaştı. Ancak Mehmet Şef'in kızı bu paylaşıma beklemediği yorumlar aldı.

Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın kızı belaya bulaştı dolandırıcı diye rezil ettiler! Sude Yalçınkaya’nın başı fena dertte

Sude Yalçınkaya'nın paylaşımı yorum yapan bazı takipçileri dolandırıldıklarını söyledi.

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