Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı belaya bulaştı dolandırıcı diye rezil ettiler! Sude Yalçınkaya'nın başı fena dertte
47 yaşındaki Bolulu Şef Mehmet Yalçınkaya sert ve agresif diğer bir yandan da babacan tavrıyla gönülleri kazandı. Mehmet Yalçınkaya'nın gözlerden uzak tuttuğu kızı da artık en az babası kadar ünlü. Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Sude Yalçınkaya bir Instagram fenomeni... Ancak bu fenomenlik Sude Yalçınkaya'nın başına iş açtı. Sude Yalçınkaya dolandırıcılık iddialarıyla gündeme geldi. İşte haberin detayları.
14.01.2022 09:00
- Son Güncelleme: 14.01.2022 09:01
Çektiği videolarla fenomen olan Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya yaptığı bir reklam paylaşımıyla dikkat çekti.
Bir markanın reklamını yapan Sude Yalçınkaya hayatına devam edip daha sonra bir pozunu paylaştı. Ancak Mehmet Şef'in kızı bu paylaşıma beklemediği yorumlar aldı.