Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın kızı belaya bulaştı dolandırıcı diye rezil ettiler! Sude Yalçınkaya’nın başı fena dertte

Masterchef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada öne çıkıyor. Mehmet Şef'in kızı Sude son olarak bir reklam paylaşımı yaptı. Ve bu paylaşım başına fena halde bir dert açtı.