Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın çocukları da kendi gibi ünlü oldu babada pişen onlara da düştü! Hayranları sıraya giriyor
Masterchef adlı yarışma programının jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya agresif tarzı ile çok konuşuluyor. Yaptığı yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en büyük korkusu hiç şüphesiz Mehmet Şef'ten fırça yemek. Sert mizacıyla korku salan MasterChef'in Mehmet Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Mehmet Yalçınkaya 1974 doğumlu ve Bolulu. Sık sık kızı Sude Yalçınkaya gündeme geliyorsa da Mehmet Yalçınkaya'nın 2 oğlu da var. Hem kızı Sude hem de oğulları Emre ve Utkan şimdilerde birer sosyal medya fenomeni.
16.07.2021 09:31
- Son Güncelleme: 16.07.2021 09:31
Masterchef'in yeniden ekranlara dönmesinin ardından jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya'nın özel hayatı merak konusu oldu. 47 yaşındaki Bolulu şef yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde babacan çıkışlarıyla biliniyor. Mehmet Yalçınkaya'nın Masterchef'le daha geniş bir kitleye hitap etmesinin ardından gelen şöhret çocuklarına da yaradı. Her ne kadar kızı Sude Yalçınkaya ön planda olsa da oğulları da birer sosyal medya fenomeni oldu çıktı. İşte başta Mehmet Yalçınkaya olmak üzere ünlülerin çocukları.