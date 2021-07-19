Masterchef Mehmet Yalçınkaya Acun Ilıcalı bombasını patlattı hiçbir şey saklamadı! 'Öyle adamdan hayır gelmez çık git' meğer...
Masterchef adlı yarışma programının jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya agresif tarzı ile çok konuşuluyor. Yaptığı yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en büyük korkusu hiç şüphesiz Mehmet Şef'ten fırça yemek. Sert mizacıyla korku salan MasterChef'in Mehmet Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. MasterChef kadrosuna nasıl dahil olduğunu anlatan Mehmet Yalçınkaya, mutfaktaki sert duruşunu ve prensiplerinden ödün vermeyişini ise "Oğlumu mutfaktan kovdum" diyerek ifade etti.
19.07.2021 09:29
- Son Güncelleme: 19.07.2021 09:29
Tv8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef 2021'in jüri kadrosunda 'yarışmacıların çekindiği' Şef Mehmet Yalçınkaya, Hürriyet'e açıklamalarda bulundu. Yalçınkaya birbirinden çarpıcı açıklamalara yer verdiği ropörtajında MasterChef kadrosuna nasıl dahil olduğunun ilginç hikayesini de ilk kez paylaştı.
"MasterChef Türkiye" yarışmasında jüri koltuğunda oturan ve "Denizden" adında bir kitap çıkaran ünlü şef, hem kendisiyle ilgili hem de mesleğinin ince detaylarına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.