Haberler Galeri Magazin MasterChef kaptanlık oyununda şoke eden açıklama! Esra Tokelli, Ebru Has'ı...

MasterChef kaptanlık oyununda şoke eden açıklama! Esra Tokelli, Ebru Has'ı...

MasterChef dün akşam ekrana gelen son bölümde yarışmacılar kaptanlık için yarıştı. Her haftanın başında olduğu gibi bu haftada kaptanlık için yarışmacılarda kıyasıya bir mücadele vardı. Ana ürünün ton balığı olduğu MasterChef 2020'de kaptan olabilmek için mücadele eden yarışmacılar yaptıkları yemekler ile şefleri şaşırtmak için mücadele etti. 15 kişinin mücadele ettiği yarışmada heyecanlı anlar yaşandı. Esra ve Ebru'nun kaptan olduğu gecede yeni takımlar belli oldu. Esra Tokelli, açıklaması ile dikkat çekti. İşte MasterChef Türkiye'de öne çıkanlar...

06.10.2020 09:40 - Son Güncelleme: 06.10.2020 09:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





