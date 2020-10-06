MasterChef kaptanlık oyununda şoke eden açıklama! Esra Tokelli, Ebru Has'ı...
MasterChef dün akşam ekrana gelen son bölümde yarışmacılar kaptanlık için yarıştı. Her haftanın başında olduğu gibi bu haftada kaptanlık için yarışmacılarda kıyasıya bir mücadele vardı. Ana ürünün ton balığı olduğu MasterChef 2020'de kaptan olabilmek için mücadele eden yarışmacılar yaptıkları yemekler ile şefleri şaşırtmak için mücadele etti. 15 kişinin mücadele ettiği yarışmada heyecanlı anlar yaşandı. Esra ve Ebru'nun kaptan olduğu gecede yeni takımlar belli oldu. Esra Tokelli, açıklaması ile dikkat çekti. İşte MasterChef Türkiye'de öne çıkanlar...
06.10.2020 09:40
- Son Güncelleme: 06.10.2020 09:56
MasterChef 2020'nin son bölümünde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde kaptanlık oyunu oynandı. Şeflerin istediği yemeği en iyi yapmak ve bu haftanın mavi takım kaptanı olmak isteyen 15 yarışmacı kıyasıya yarıştı.
Ton balığının ana karakter olduğu yaratıcılık oyununda finale Tanya, Walison ve Esra kaldı. En iyi ürünü hazırlayarak bu haftanın mavi takım kaptanı Esra oldu.
Mavi takımın kaptanı olan Esra kırmızı takım kaptanı olarak da Ebru'yu seçti. İlk kez kaptanlık heyecanı yaşayan Ebru, 'Esra abladan rica ettim, 'beni kaptan yap' diye o da beni kaptan yaptı' açıklamaları dikkat çekti.
KAPTANLAR YARIŞTI
İki takım kaptanı arasında avantaj oyunu oynandı. Şefler bu haftanın avantaj oyununu açıkladı. Başarılı olan takım kaptanı diğer takıma göre markette iki katı süre geçirebilecek. Esra ve Ebru arasında gerçekleşen düelloda Levrek buğulamanın kazananı Ebru oldu.
İŞTE MAVİ VE KIRMIZI TAKIMLAR
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Esra (Kaptan)
Furkan
Barbaros
Emir
Uğur
Ayyüce
Özgül
Didem