Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu'nın oğlu Deniz meğer oyuncuymuş! Oğlunu ve kızını gözlerden uzak tutuyor ama...

MasterChef programında jüri olan Somer Sivrioğlu yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde esprili kişiliğiyle ile dikkat çekiyor. Avustralya'da bir Türk restoranı bulunan MasterChef'in Somer Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Bir dönem eşini aldattığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Somer Sivrioğlu'nun 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor. MasterChef izleyicisinin merakla takip ettiği Somer Şef, 'Oğlum soğanın kabuğunun soyulması gerektiğini yeni öğrendi' açıklamasıyla herkesi güldürmüştü. Somer Şef bu kez oğluyla ilgili sürpriz bir paylaşım yaptı. Oğlunun restoranlarından birinde çalışmaya başladığını söyleyen Somer Sivrioğlu daha önce de oğlunun sahnede performans sergilerken ki fotoğraflarını paylaşmıştı. İşte başta Somer Sivrioğlu'nun oğlu ve kızı olmak üzere ünlülerin çocukları.

26.06.2021 14:20 - Son Güncelleme: 26.06.2021 14:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





