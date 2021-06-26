Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu'nın oğlu Deniz meğer oyuncuymuş! Oğlunu ve kızını gözlerden uzak tutuyor ama...
MasterChef programında jüri olan Somer Sivrioğlu yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde esprili kişiliğiyle ile dikkat çekiyor. Avustralya'da bir Türk restoranı bulunan MasterChef'in Somer Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Bir dönem eşini aldattığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Somer Sivrioğlu'nun 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor. MasterChef izleyicisinin merakla takip ettiği Somer Şef, 'Oğlum soğanın kabuğunun soyulması gerektiğini yeni öğrendi' açıklamasıyla herkesi güldürmüştü. Somer Şef bu kez oğluyla ilgili sürpriz bir paylaşım yaptı. Oğlunun restoranlarından birinde çalışmaya başladığını söyleyen Somer Sivrioğlu daha önce de oğlunun sahnede performans sergilerken ki fotoğraflarını paylaşmıştı. İşte başta Somer Sivrioğlu'nun oğlu ve kızı olmak üzere ünlülerin çocukları.
25 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1995 yılında akademik kariyer hedefiyle Avustralya'ya gitti. Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya'da yer aldı. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırladı. 2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile hayatını birleştiren Somer Sivrioğlu, 2 çocuk babasıdır. Çift daha sonra boşanmıştır.
Instagram hesabını da aktif olarak kullanan Somer Sivrioğlu, takipçileriyle hayatından kesitler, Masterchef programının kamera arkası ve ailesiyle olan anlarını sık sık paylaşıyor. Geçtiğimiz günlerde oğlunun restoranda çalıştığını paylaştı Somer Sivrioğlu bizlerle. İşte başta Somer Sivrioğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.