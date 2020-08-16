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MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu nereli? Annesine olan benzerliğiyle dikkat çeken Somer Şef meğer...

MasterChef programında jüri olan Somer Sivrioğlu yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde esprili kişiliğiyle ile dikkat çekiyor. Avustralya'da bir Türk restoruna bulunan MasterChef'in Somer Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Bir dönem eşini aldattığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Somer Sivrioğlu'nun nereli olduğu merak konusu oldu. İşte başta Masterchef jüri üyesi Somer Sivrioğlu olmak üzere ünlülerin memleketleri...

16.08.2020 17:12 - Son Güncelleme: 16.08.2020 17:12
MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu nereli? Annesine olan benzerliğiyle dikkat çeken Somer Şef meğer...

TV8 ekranlarında yayınlanan 'MasterChef Türkiye'de üç sezondur jüri üyeliği yapan Somer Sivrioğlu'nun nereli olduğu merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde annesi ile fotoğraflar paylaşan MasterChef jüri üyerisi Somer Sivrioğlu'nun hayatı sosyal medyada merak edildi.

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MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu nereli? Annesine olan benzerliğiyle dikkat çeken Somer Şef meğer...

Avustralya'nın Sdney kentinde yaşayan ve burada bir Türk restoranı işleten Somer Sivrioğlu, yarışmadaki zaman zaman esprili, bazen de sert halleriyle dikkat çekiyor.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu nereli? Annesine olan benzerliğiyle dikkat çeken Somer Şef meğer...

Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan Somer Şef'in annesiyle yaptığı paylaşımlar ilgi odağı oldu.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu nereli? Annesine olan benzerliğiyle dikkat çeken Somer Şef meğer...

Takipçileri, ünlü şefin annesiyle olan paylaşımlarına "İkiz gibisiniz", "Ne kadar benziyorsunuz", "Gözleriniz aynı" gibi yorumlar yaptı.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu nereli? Annesine olan benzerliğiyle dikkat çeken Somer Şef meğer...

Peki 49 yaşındaki Somer Sivrioğlu nereli? İşte ünlülerin memleketleri...

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