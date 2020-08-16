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MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu nereli? Annesine olan benzerliğiyle dikkat çeken Somer Şef meğer...

MasterChef programında jüri olan Somer Sivrioğlu yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde esprili kişiliğiyle ile dikkat çekiyor. Avustralya'da bir Türk restoruna bulunan MasterChef'in Somer Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Bir dönem eşini aldattığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Somer Sivrioğlu'nun nereli olduğu merak konusu oldu. İşte başta Masterchef jüri üyesi Somer Sivrioğlu olmak üzere ünlülerin memleketleri...

16.08.2020 17:12 - Son Güncelleme: 16.08.2020 17:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





