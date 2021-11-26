Masterchef Hasan'ın ikizi ortaya çıktı ortalık Murat Boz'la sallandı 'Hasan'ın ikizi miymiş?' Emrah gerçeğiyle şoke eden Hasan...
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını tüm Türkiye'ye duyuran başarılı şef adayı Masterchef Hasan en büyük şampiyonluk adaylarında da biri. Sevgilisi Doktor Hülya ile sık sık gündeme gelen, zaman zaman yarışmacı arkadaşı Pelin Zaman'la adı aşk dedikodularına karışan Hasan Biltekin'in önceki akşam yayınlanan bölümde bir ikiz kardeşi olduğu ortaya çıktı. Hasan Biltekin'in bir ikiz kardeşi olduğu ortaya çıktı çıkmasına ama ortalık birbirine girdi. Bakın neden...
26.11.2021 10:53
- Son Güncelleme: 26.11.2021 10:53
MASTERCHEF HASAN'IN İKİZİ KİMDİR?
MasterChef'e konuk olarak katılan Hüseyin ile Hasan arasındaki benzerlik ilgi topladı.