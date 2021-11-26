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Haberler Magazin Masterchef Hasan'ın ikizi ortaya çıktı ortalık Murat Boz'la sallandı 'Hasan'ın ikizi miymiş?' Emrah gerçeğiyle şoke eden Hasan...

Masterchef Hasan'ın ikizi ortaya çıktı ortalık Murat Boz'la sallandı 'Hasan'ın ikizi miymiş?' Emrah gerçeğiyle şoke eden Hasan...

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını tüm Türkiye'ye duyuran başarılı şef adayı Masterchef Hasan en büyük şampiyonluk adaylarında da biri. Sevgilisi Doktor Hülya ile sık sık gündeme gelen, zaman zaman yarışmacı arkadaşı Pelin Zaman'la adı aşk dedikodularına karışan Hasan Biltekin'in önceki akşam yayınlanan bölümde bir ikiz kardeşi olduğu ortaya çıktı. Hasan Biltekin'in bir ikiz kardeşi olduğu ortaya çıktı çıkmasına ama ortalık birbirine girdi. Bakın neden...

26.11.2021 10:53 - Son Güncelleme: 26.11.2021 10:53
Masterchef Hasan’ın ikizi ortaya çıktı ortalık Murat Boz’la sallandı ’Hasan’ın ikizi miymiş?’ Emrah gerçeğiyle şoke eden Hasan...

Masterchef'in en çok dikkat çeken ve en çok beklenti içerisinde olunan isimlerinin başında Hasan Biltekin geliyor. Geçen sezonda da Masterchef'te yer alan ancak ailevi problemleri nedeniyle yarışmadan çekilmek zorunda kalan Hasan Biltekin bu yılın en iddialı isimlerinden biri.

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Masterchef Hasan’ın ikizi ortaya çıktı ortalık Murat Boz’la sallandı ’Hasan’ın ikizi miymiş?’ Emrah gerçeğiyle şoke eden Hasan...

Geçen sezonun şampiyonu Serhat Doğramacı hakkında 'benle yarışsaydı şampiyon olamazdı' sözleriyle iddiasını gösteren Hasan Biltekin'in meğer bir ikiz kardeşi varmış

Masterchef Hasan’ın ikizi ortaya çıktı ortalık Murat Boz’la sallandı ’Hasan’ın ikizi miymiş?’ Emrah gerçeğiyle şoke eden Hasan...

Masterchef'in yeni bölümünde konuk olarak katılan Hasan'ın ikiz kardeşi Hüseyin de merak edildi.

Masterchef Hasan’ın ikizi ortaya çıktı ortalık Murat Boz’la sallandı ’Hasan’ın ikizi miymiş?’ Emrah gerçeğiyle şoke eden Hasan...

MASTERCHEF HASAN'IN İKİZİ KİMDİR?

MasterChef'e konuk olarak katılan Hüseyin ile Hasan arasındaki benzerlik ilgi topladı.

Masterchef Hasan’ın ikizi ortaya çıktı ortalık Murat Boz’la sallandı ’Hasan’ın ikizi miymiş?’ Emrah gerçeğiyle şoke eden Hasan...

Ancak Hasan ile Hüseyin Biltekin kardeşleri birbirlerine uzaktan yakından benzetmeyenler de vardı.

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