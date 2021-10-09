Masterchef Hasan Biltekin'in doktor sevgilisi Hülya ortaya çıktı onun için yarışmayı bile bıraktı! Emrah gerçeği şaşırtan Hasan...
Masterchef'in en çok dikkat çeken ve en çok beklenti içerisinde olunan isimlerinin başında Hasan Biltekin geliyor. Geçen sezonda da Masterchef'te yer alan ancak ailevi problemleri nedeniyle yarışmadan çekilmek zorunda kalan Hasan Biltekin bu yılın en iddialı isimlerinden biri. Geçtiğimiz günlerde de bir anda ortadan kaybolan Hasan'ın kısa süreliği yokluğunun nedeninin sevgilisi Hülya olduğu ortaya çıktı. Şimdi herkes Hasan'ın sevgilisi Hülya'yı merak ediyor...
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını tüm Türkiye'ye duyuran başarılı şef adayı Masterchef Hasan, son iki bölüm boyunca Masterchef yarışmasında olmayınca; merak konusu haline gelmişti. Şimdi ise Masterchef Hasan'ın neden yarışmadan çekildiği ve sevgilisi resmen ortaya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Sevilerek izlenen yarışmanın son bölümünde yer almayan Masterchef Hasan dikkatleri üzerine çekmişti. Somer Şef ise "Bugün aramızda Hasan olmayacak. Çok özel bir nedeni var o yüzden yarışmadan ve ekipten izin aldı" sözlerini dile getirdi. Masterchef yarışmasında yeniden gözüken Hasan ise "Şefim kız arkadaşımın annesi vefat etti. Bu yüzden yarışmada olamadım. Çok teşekkür ederim size her anımda yanımdaydınız!" yorumunda bulundu.
Sevilerek izlenen yarışmanın son bölümünde yer almayan Masterchef Hasan dikkatleri üzerine çekmişti. Somer Şef ise "Bugün aramızda Hasan olmayacak. Çok özel bir nedeni var o yüzden yarışmadan ve ekipten izin aldı" sözlerini dile getirdi. Masterchef yarışmasında yeniden gözüken Hasan ise "Şefim kız arkadaşımın annesi vefat etti. Bu yüzden yarışmada olamadım. Çok teşekkür ederim size her anımda yanımdaydınız!" yorumunda bulundu. Peki, merak edilen kız arkadaşı kim?
Masterchef yarışmasında kaptanlık takımını kazanan Masterchef Hasan, kartının üzerine ise "Bugün her şey Hülyam için" notunu düştü. Bu anlar ise kameralara yansıdı.
İŞTE HASAN VE SEVGİLİSİ HÜLYA
Kız arkadaşının adının Hülya olduğunu gösteren Hasan Biltekin'in sosyal medya hesabında Hülya isminde tek bir ismin olduğu ise resmen görüldü.