Masterchef Hasan Biltekin’in doktor sevgilisi Hülya ortaya çıktı onun için yarışmayı bile bıraktı! Emrah gerçeği şaşırtan Hasan...

Sevilerek izlenen yarışmanın son bölümünde yer almayan Masterchef Hasan dikkatleri üzerine çekmişti. Somer Şef ise "Bugün aramızda Hasan olmayacak. Çok özel bir nedeni var o yüzden yarışmadan ve ekipten izin aldı" sözlerini dile getirdi. Masterchef yarışmasında yeniden gözüken Hasan ise "Şefim kız arkadaşımın annesi vefat etti. Bu yüzden yarışmada olamadım. Çok teşekkür ederim size her anımda yanımdaydınız!" yorumunda bulundu. Peki, merak edilen kız arkadaşı kim?