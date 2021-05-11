MasterChef Güzide'nin paylaşımı olay oldu! Tepkiler çığ gibi büyüdü Güzide Mertcan'dan eleştirilere bakın ne cevap verdi

MasterChef Güzide'nin paylaşımı olay oldu! MasterChef Türkiye ile adını geniş kitlelere duyuran Güzide Mertcan, yarışmanın sona ermesinin ardından ekranlara veda etti. Ancak Mercan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Milyonluk villasıyla bir döneme damga vuran Güzide Mertcan, sosyal medya hesabından Mescid-i Aksa paylaşımında bulundu. Bu paylaşımıyla takdir toplayan Mertcan, daha sonra eğlencesine devam edince tepki çekti. İşte detaylar…

11.05.2021 17:45 - Son Güncelleme: 11.05.2021 17:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





