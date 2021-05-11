MasterChef Güzide'nin paylaşımı olay oldu! Tepkiler çığ gibi büyüdü Güzide Mertcan'dan eleştirilere bakın ne cevap verdi
MasterChef Güzide'nin paylaşımı olay oldu! MasterChef Türkiye ile adını geniş kitlelere duyuran Güzide Mertcan, yarışmanın sona ermesinin ardından ekranlara veda etti. Ancak Mercan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Milyonluk villasıyla bir döneme damga vuran Güzide Mertcan, sosyal medya hesabından Mescid-i Aksa paylaşımında bulundu. Bu paylaşımıyla takdir toplayan Mertcan, daha sonra eğlencesine devam edince tepki çekti. İşte detaylar…
11.05.2021 17:45
- Son Güncelleme: 11.05.2021 17:45
MasterChef Türkiye 2019 yarışmasıyla tanınan Güzide Mertcan, 7 milyon TL değerindeki villası ile uzun süre gündem olmuştu.
Yarışmadan ayrıldıktan sonra da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başarmıştı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan fenomen yarışmacı, son günlerde ise Instagram hesabının hikaye bölümünde yaptığı tatil paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Ancak Güzide Mertcan, Mescid-i Aksa paylaşımı yaptıktan sonra tatil paylaşımlarına devam edince eleştiri aldı.
Gelen eleştirilere kayıtsız kalamayan Mertcan, "Mescid-i Aksa paylaşımından sonra bilemedim" şeklindeki yoruma şöyle karşılık verdi: "İşte aslında benim tam da fikrim bu. Müslüman kardeşlerimiz zor günler yaşıyor ama bizim de hayatımız bir şekilde akıyor...
Geçenlerde tarihi çok öncelerden belirlenmiş bir canlı yayın yapıyorum, altında tepki mesajları. Konumuz Ramazan olmasına rağmen. Eee sen de canlı yayına girmişsin, yorum yapmakla vakit kaybediyorsun be kardeşim...