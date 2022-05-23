Masterchef Güzide yine ev aldı ama bu kez bakın ne yaptı! ’Görgüsüzlükle’ itham edilen Güzide Mertcan eşeğini sağlam kazığa bağladı

Mertcan'ın açıklaması şu şekilde:

'Eşim Kastamonu doğumlu. 8 kardeşin en sonuncusu. Sadece inandığı şey için gece gündüz çalıştı. Şimdi ise dünyanın sektöre yön veren Robotik şirketlerinden birinin sahibi. Bana gelecek olursak... Sektörün en bilinen tesettür giyim markalarından biri, sıfırdan başladığımız ve çok emekler vererek bu hale getirdiğimiz bir işletmedir. Evet güzel bir evde yaşıyoruz, hamdolsun çalışıyoruz ve kazanıyoruz ama bunun vergisini de verip harama asla bulaşmadan şükür ile yaşamaya devam ediyoruz.'