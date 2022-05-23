Masterchef Güzide yine ev aldı ama bu kez bakın ne yaptı! 'Görgüsüzlükle' itham edilen Güzide Mertcan eşeğini sağlam kazığa bağladı
Masterchef'in gelmiş geçmiş en zengin yarışmacısı olan Güzide Mertcan yine sosyal medyanın gündeminde. 2019 yılında katıldığı Masterchef 2019 sayesinde şöhrete kavuşa Güzide Mertcan, mutfaktaki hünerleriyle değil mal varlığıyla çok konuşulmuştu o dönem. Sonrasında da gerisi geldi. Geçtiğimiz aylarda aldığı ev ile çok konuşulan Mertcan, yine ev aldı ama bakın bu kez yaptı.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'e 2019 yılında katılan ve son 7'ye kalmayı başaran Güzide Mertcan, sık sık lüks yaşantısı ve sürekli taşınmasıyla gündeme gelen bir isim.
2019 yılında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'e katılarak son 7'ye kalan başarılı yarışmacı Güzide Mertcan'ı çoğumuz tanıyoruz.
Fakat o dönem yemeklerinden daha çok Güzide Mertcan'ın ailesiyle birlikte yaşadığı lüks ev çok konuşulmuştu. Daha sonra da yarışmacı bir süre sessiz kaldıktan sonra Instagram hesabından açıklama yapmıştı.
Mertcan'ın açıklaması şu şekilde:
'Eşim Kastamonu doğumlu. 8 kardeşin en sonuncusu. Sadece inandığı şey için gece gündüz çalıştı. Şimdi ise dünyanın sektöre yön veren Robotik şirketlerinden birinin sahibi. Bana gelecek olursak... Sektörün en bilinen tesettür giyim markalarından biri, sıfırdan başladığımız ve çok emekler vererek bu hale getirdiğimiz bir işletmedir. Evet güzel bir evde yaşıyoruz, hamdolsun çalışıyoruz ve kazanıyoruz ama bunun vergisini de verip harama asla bulaşmadan şükür ile yaşamaya devam ediyoruz.'