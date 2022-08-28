MasterChef Gülistan paylaşımıyla herkesi şoke etti! Sosyal medya kullanmıyorum demişti! İfşa edilen yarışmacı ’Kimseye çelme takmıyoruz diye...’

MasterChef yarışmasına damga vuran Gülistan Şark adlı yarışmacı programdan elense de sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Programa katıldığı ilk gün sosyal medya kullanmadığını ve arkadaşının olmadığını söyleyerek herkesi duygulandıran yarışmacı hakkında programdan sonra bir çok iddia ortaya atılmış ve Gülistan Şark'ın duygu sömürüsü yaptığı ve yalan söylediği öne sürülmüştü.