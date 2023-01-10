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Haberler Magazin Masterchef finalisti Metin Yavuz'un nişanlısı ağızları açık bıraktı! Final heyecanı bir kenara herkes güzelliğine kilitlendi! Ünlü çiftin evlilik tarihi...

Masterchef finalisti Metin Yavuz'un nişanlısı ağızları açık bıraktı! Final heyecanı bir kenara herkes güzelliğine kilitlendi! Ünlü çiftin evlilik tarihi...

2023 Masterchef finalisti Metin Yavuz hakkında araştırmalar hızlandı. MasterChef Türkiye izleyicisi bu akşam itibariyle yarışmanın şampiyonunu öğrenecek. Kıvanç ve Metin arasında yaşanacak olan kıyasıya mücadele büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu nedenle özellikle yarışmacılar hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Masterchef Metin Yavuz kimdir? Metin Yavuz kaç yaşında, nereli, nişanlısı kimdir? İşte detaylar...

takvim.com.tr
10.01.2023 18:03 - Son Güncelleme: 10.01.2023 18:03
Masterchef finalisti Metin Yavuz’un nişanlısı ağızları açık bıraktı! Final heyecanı bir kenara herkes güzelliğine kilitlendi! Ünlü çiftin evlilik tarihi...

2023 MasterChef Türkiye'de final heyecanı başladı. MasterCher yarışmacısı Yavuz, bu sezon ana kadroya seçilen ilk isim oldu.

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Masterchef finalisti Metin Yavuz’un nişanlısı ağızları açık bıraktı! Final heyecanı bir kenara herkes güzelliğine kilitlendi! Ünlü çiftin evlilik tarihi...

MASTERCHEF FİNALİSTİ METİN YAVUZ KİMDİR?

Metin Yavuz 24 yaşında ve Bolulu'dur. Metin Yavuz 2019 yılında katıldığı Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur.

Masterchef finalisti Metin Yavuz’un nişanlısı ağızları açık bıraktı! Final heyecanı bir kenara herkes güzelliğine kilitlendi! Ünlü çiftin evlilik tarihi...

2014 yılından beri aşçılıkla uğraşan Metin Yavuz Masterchef ilk turda 2 evet alarak bir üst tura çıkmıştı.

Masterchef finalisti Metin Yavuz’un nişanlısı ağızları açık bıraktı! Final heyecanı bir kenara herkes güzelliğine kilitlendi! Ünlü çiftin evlilik tarihi...

2. turda ise en iyi yemeği yaparak 3. tura yükselmişti. Metin Yavuz, Masterchef'te 1 Ağustos 2022 tarihinde 3. turda yarıştı.

Masterchef finalisti Metin Yavuz’un nişanlısı ağızları açık bıraktı! Final heyecanı bir kenara herkes güzelliğine kilitlendi! Ünlü çiftin evlilik tarihi...

Masterchef 2022'de 1 Ağustos günü 3. tur yarışlarının ardından Metin Yavuz ana kadroya katılan ilk yarışmacı oldu.

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