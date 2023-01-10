Masterchef finalisti Metin Yavuz'un nişanlısı ağızları açık bıraktı! Final heyecanı bir kenara herkes güzelliğine kilitlendi! Ünlü çiftin evlilik tarihi...
2023 Masterchef finalisti Metin Yavuz hakkında araştırmalar hızlandı. MasterChef Türkiye izleyicisi bu akşam itibariyle yarışmanın şampiyonunu öğrenecek. Kıvanç ve Metin arasında yaşanacak olan kıyasıya mücadele büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu nedenle özellikle yarışmacılar hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Masterchef Metin Yavuz kimdir? Metin Yavuz kaç yaşında, nereli, nişanlısı kimdir? İşte detaylar...
10.01.2023 18:03 - Son Güncelleme: 10.01.2023 18:03
2023 MasterChef Türkiye'de final heyecanı başladı. MasterCher yarışmacısı Yavuz, bu sezon ana kadroya seçilen ilk isim oldu.