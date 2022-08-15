MasterChef Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek oğluyla tatilde! Zeno Tibet Zanna'yı görenler: "Babası gibi çok yakışıklı"
MasterChef Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek oğluyla tatilde! Zeno Tibet Zanna'yı görenler, "Babası gibi çok yakışıklı" demeden geçmiyor. Atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı program ile hayatımıza giren İtalyan şef Danilo Zanna, sempatik ve sıcakkanlı tavırlarıyla gönülleri kazanmıştı. Zeno Zanna adında bir erkek evlada sahip olan Tuğçe Demirbilek ile Danilo Zanna'nın 9 yıllık evliliği 15 Aralık'ta tek celsede bitti. Ayrılığın ardından sosyal medyada yakın takibe alınan Danilo Zanna ve boşandığı eşi Tuğçe Demirbilek, paylaşımları ile dikkat çekiyor... Oğlu ile tatilde olan Tuğçe Demirbilek'in Instagram paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
"BABASI GİBİ ÇOK YAKIŞIKLI"
MasterChef Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek oğluyla tatilde! Zeno Tibet Zanna'yı görenler, "Babası gibi çok yakışıklı" diyor.
Masterchef yarışmasının sempatik İtalyan şefi Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek 2012 yılında hayatlarını birleştirmişti. Çift 2013 yılında oğullarının kucağına almıştı.
ORTAK VELAYET
8 yaşındaki oğullarının velayeti ortak kaldı. Çocuğunun tüm masraflarını karşılayacak olan Danilo Zanna oğlunu her istediğinde görebilecek. Duruşma çıkışında Danilo Zanna "Üzüldüm. Her şey yolunda" dedi. Zanna'ın avukatı Altın Mimir ise "Tanıkların müşterek çocukları var, anlaşmalı olarak boşandılar. Dostlukları arkadaşlıkları devam edecek oğulları için her zaman bir arada olacaklar" dedi.
Danilo Zanna adliyeden ayrılırken bir memurun çay içelim teklifine ''İnşallah bir dahakine'' dedi. Zanna daha sonra "Aman aman bir daha böyle bir şey yaşanmaz. Yanlış söyledim" dedi.