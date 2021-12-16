Masterchef Danilo Zanna'nın boşandığı eşi Tuğçe Demirbilek 'dönelim' dedi o detay dikkatlerden kaçmadı! 1 yıl sonra yeniden...
Masterchef Danilo Zanna'nın boşandığı eşi Tuğçe Demirbilek paylaştı o detay dikkatlerden kaçmadı! Bir yıl önce paylaştığı fotoğrafına sosyal medya hesabında yeniden yer veren Tuğçe, altına yazdığı notla ve İtalyan Şef Danilo'nun beğenisi ile dikkat çekti. "Dönelim, döndürsün bizi kalbin akıp giden bulutlara benzeyen sesi" diyen Tuğçe Demirbilek, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 20 dakikada biten 9 yıllık evliliğin ardından gelen bu paylaşım, 'Tuğçe boşanmak istemiyor muydu acaba?' yorumlarını da beraberinde getirdi. İşte Tuğçe Demirbilek'in Instagram'dan paylaştığı çok konuşulan o kare...
Masterchef Danilo Zanna'nın boşandığı eşi Tuğçe Demirbilek 'dönelim' dedi o detay dikkatlerden kaçmadı! 1 yıl sonra yeniden aynı kareyi paylaşan Tuğçe kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Masterchef yarışmasının sempatik İtalyan şefi Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek 2012 yılında hayatlarını birleştirmişti. Çift 2013 yılında oğullarının kucağına almıştı. 9 yıllık evli olan ikili fikir ayrılıkları nedeniyle boşanacaklarını açıklamıştı. Boşanma sürecinde anlaşmazlık yaşayan çift bugün tek celsede boşandı.
Geçtiğimiz aylarda boşanma kararı aldıklarını duyurmuş ve Danilo Zanna, Etiler'de birlikte yaşadıkları konuttan taşınarak ayrı bir eve çıkmıştı. İddiaya göre anlaşmalı boşanmaya hazırlanan çift arasında anlaşmazlık yaşamıştı. Anlaşma sağlanamayınca ünlü şef boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek'e 'Suç işleme ve Haysiyetsiz hayat sürme nedeni ile boşanma' davası açmıştı.
ORTAK VELAYET
8 yaşındaki oğullarının velayeti ortak kaldı. Çocuğunun tüm masraflarını karşılayacak olan Danilo Zanna oğlunu her istediğinde görebilecek. Duruşma çıkışında Danilo Zanna "Üzüldüm. Her şey yolunda" dedi. Zanna'ın avukatı Altın Mimir ise "Tanıkların müşterek çocukları var, anlaşmalı olarak boşandılar. Dostlukları arkadaşlıkları devam edecek oğulları için her zaman bir arada olacaklar" dedi.