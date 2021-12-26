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Haberler Magazin Masterchef Danilo Zanna'dan iç çamaşırı ritüeli! Somer Sivrioğlu dayanamadı o da bombayı patlattı eşlerinden boşanan ikili bakın ne dedi

Masterchef Danilo Zanna'dan iç çamaşırı ritüeli! Somer Sivrioğlu dayanamadı o da bombayı patlattı eşlerinden boşanan ikili bakın ne dedi

Masterchef Danilo Zanna'dan iç çamaşırı ritüeli! Somer Sivrioğlu dayanamadı o da bombayı patlattı. Geçtiğimiz haftalarda arka arkaya boşanma davaları görülen ve eşlerinden ayrılan MasterChef yarışmasının ünlü şeflerinden Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü.

26.12.2021 09:47 - Son Güncelleme: 26.12.2021 09:53
Masterchef Danilo Zanna’dan iç çamaşırı ritüeli! Somer Sivrioğlu dayanamadı o da bombayı patlattı eşlerinden boşanan ikili bakın ne dedi

Masterchef Danilo Zanna'dan iç çamaşırı ritüeli! Somer Sivrioğlu dayanamadı o da bombayı patlattı, eşlerinden boşanan ikili açıklamaları ile gündeme bomba gibi düştü.

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Masterchef Danilo Zanna’dan iç çamaşırı ritüeli! Somer Sivrioğlu dayanamadı o da bombayı patlattı eşlerinden boşanan ikili bakın ne dedi

Masterchef Türkiye programının jürileri Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna Hakan Gence'ye samimi açıklamalarda bulundu. Kısa süre önce eşlerinden boşanan ilgili samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.

Masterchef Danilo Zanna’dan iç çamaşırı ritüeli! Somer Sivrioğlu dayanamadı o da bombayı patlattı eşlerinden boşanan ikili bakın ne dedi

İÇ ÇAMAŞIRI YORUMU

Zanno kendilerine sorulan "31 Aralık'ta saat tam 00.00'ı gösterdiğinde ritüelleriniz var mı?" sorusuna "ben tabak kırıyorum" yanıtını verdi. Gence sorusunu devam ettirdi ve "Bir de kırmızı iç çamaşırı giyme geleneği vardır..." yorumunda bulundu.

Masterchef Danilo Zanna’dan iç çamaşırı ritüeli! Somer Sivrioğlu dayanamadı o da bombayı patlattı eşlerinden boşanan ikili bakın ne dedi

ÖNCE SOMER SONRA DANILO'DAN YANIT GELDİ

Bu yoruma Somer Sivrioğlu gülerek "Yok canım... Ben sadece siyah iç çamaşırı giyiyorum zaten" yanıtını verirken Danilo Zanna ise "Biz hediye ediyoruz, giymiyoruz" yorumunda bulundu.

Masterchef Danilo Zanna’dan iç çamaşırı ritüeli! Somer Sivrioğlu dayanamadı o da bombayı patlattı eşlerinden boşanan ikili bakın ne dedi

Zanna seksi bulunup bulunmadığıyla ilgili soruya ise "Gözlüklü adam seksi olamaz ya... Hakan bunu bana daha önce de sormuştu. Ben de araştırdım. Baktım, seksi adamların hiçbiri gözlük takmıyor" yanıtını verdi.

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