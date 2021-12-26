Masterchef Danilo Zanna'dan iç çamaşırı ritüeli! Somer Sivrioğlu dayanamadı o da bombayı patlattı eşlerinden boşanan ikili bakın ne dedi
Masterchef Danilo Zanna'dan iç çamaşırı ritüeli! Somer Sivrioğlu dayanamadı o da bombayı patlattı. Geçtiğimiz haftalarda arka arkaya boşanma davaları görülen ve eşlerinden ayrılan MasterChef yarışmasının ünlü şeflerinden Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü.
26.12.2021 09:47
- Son Güncelleme: 26.12.2021 09:53
Masterchef Danilo Zanna'dan iç çamaşırı ritüeli! Somer Sivrioğlu dayanamadı o da bombayı patlattı, eşlerinden boşanan ikili açıklamaları ile gündeme bomba gibi düştü.
Masterchef Türkiye programının jürileri Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna Hakan Gence'ye samimi açıklamalarda bulundu. Kısa süre önce eşlerinden boşanan ilgili samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.
ÖNCE SOMER SONRA DANILO'DAN YANIT GELDİ
Bu yoruma Somer Sivrioğlu gülerek "Yok canım... Ben sadece siyah iç çamaşırı giyiyorum zaten" yanıtını verirken Danilo Zanna ise "Biz hediye ediyoruz, giymiyoruz" yorumunda bulundu.