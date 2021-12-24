Masterchef Danilo Zanna eşiyle boşandı ancak sosyal medyada söylentiler durmuyor! Tuğçe Demirbilek'ten olay paylaşım: 'Kimsenin kalbini...'
Masterchef Danilo Zanna eşiyle boşandı ancak sosyal medyada söylentiler durmuyor! Tuğçe Demirbilek'ten olay paylaşım! Atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı program ile hayatımıza giren İtalyan şef Danilo Zanna, sempatik ve sıcakkanlı tavırlarıyla gönülleri kazanmıştı. Zeno Zanna adında bir erkek evlada sahip olan Tuğçe Demirbilek ile Danilo Zanna'nın 9 yıllık evliliği 15 Aralık'ta tek celsede bitti. Ayrılığın ardından sosyal medyada yakın takibe alınan Danilo Zanna ve boşandığı eşi Tuğçe Demirbilek, paylaşımları ile dikkat çekiyor...
'KİMSENİN KALBİNİ...'
Masterchef Danilo Zanna eşiyle boşandı ancak sosyal medyada söylentiler durmuyor! Tuğçe Demirbilek'in paylaşımı kısa sürede olay yarattı!
Masterchef yarışmasının sempatik İtalyan şefi Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek 2012 yılında hayatlarını birleştirmişti. Çift 2013 yılında oğullarının kucağına almıştı.
ORTAK VELAYET
8 yaşındaki oğullarının velayeti ortak kaldı. Çocuğunun tüm masraflarını karşılayacak olan Danilo Zanna oğlunu her istediğinde görebilecek. Duruşma çıkışında Danilo Zanna "Üzüldüm. Her şey yolunda" dedi. Zanna'ın avukatı Altın Mimir ise "Tanıkların müşterek çocukları var, anlaşmalı olarak boşandılar. Dostlukları arkadaşlıkları devam edecek oğulları için her zaman bir arada olacaklar" dedi.
Boşanmanın ardından sosyal medyada yakın takibe alınan Şef Danilo ve Tuğçe Demirbilek, Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor.