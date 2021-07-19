Masterchef Danilo Zanna büyük bir şevkle öpücüklere boğdu sonra paylaştı! İşte Danilo Zanna'nın merak edilen annesi
MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna, atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programdan bu yana hayatlarımızda. Yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en sevdiği şef hiç kuşkusuz Danilo Zanna. 38 yaşındaki İtalyan şef sempatik ve sıcakkanlı tavırlarıyla gönülleri kazandı. Bozuk Türkçe'si de cabası... Evlendikten sonra, Türkiye'de yaşamaya başlayan Danilo Zanna sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Son olarak annesiyle paylaşım yapan Danilo Zanna'nın bu kareleri yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
19.07.2021 13:48
- Son Güncelleme: 19.07.2021 13:48
Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde dünyaya geldi. Üç kardeşten en küçüğü olan Danilo Zanna, aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başladı. İtalya'da Gastronomi okudu. Seyahat amaçlı geldiği Türkiye'de aşkı bulunca burada kalmaya karar verdi.
Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Danilo Zanna'nın annesiyle olan paylaşımları yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. İşte başta Danilo Zanna olmak üzere ünlülerin anneleri.