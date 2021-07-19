Masterchef Danilo Zanna büyük bir şevkle öpücüklere boğdu sonra paylaştı! İşte Danilo Zanna'nın merak edilen annesi

Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde dünyaya geldi. Üç kardeşten en küçüğü olan Danilo Zanna, aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başladı. İtalya'da Gastronomi okudu. Seyahat amaçlı geldiği Türkiye'de aşkı bulunca burada kalmaya karar verdi.