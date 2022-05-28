Masterchef Cemre’nin son hali dudak uçuklattı şeflikten mankenliğe! Şampiyon Cemre Uyanık boydan boya akıl aldı

1992 yılında doğan ve aslen Şanlıurfalı olan Cemre Uyanık, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Uzak Doğu mutfağına ilgi duyan, Fransa ve ABD'de bulunan Uyanık, MasterChef yarışmasında birinci oldu. MasterChef yarışmasında herkesin ilgisini çeken ve yarışmadan sonra ortalardan kaybolan Uyanık, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.