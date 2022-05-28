Masterchef Cemre'nin son hali dudak uçuklattı şeflikten mankenliğe! Şampiyon Cemre Uyanık boydan boya akıl aldı
Masterchef'in 2.sezonunun şampiyonu olan Cemre Uyanık'ın son paylaşımı ortalığı kasıp kavurdu. Özellikle Uzak Doğu mutfağına olan ilgisiyle bilinen Cemre Uyanık, Masterchef'i şampiyon olarak kapadıktan sonra eski futbolcu Serhat Akın'ın mekanında çalışmaya başlamıştı. Sosyal medyada da hala ilgiyle takip edilen Cemre Uyanık, son olarak öyle bir paylaşım yaptı ki ortalık yandı tutuştu. İşte Cemre Uyanık'ın o paylaşımı.
1992 yılında doğan ve aslen Şanlıurfalı olan Cemre Uyanık, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Uzak Doğu mutfağına ilgi duyan, Fransa ve ABD'de bulunan Uyanık, MasterChef yarışmasında birinci oldu. MasterChef yarışmasında herkesin ilgisini çeken ve yarışmadan sonra ortalardan kaybolan Uyanık, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.
Bir dönem İzmir'de yaşayan ve şefliğe devam eden Cemre Uyanık, geçen zaman içerisinde bir hayli değişti. Değişimini sosyal medya üzerinden belli eden ve binlerce yorum alan Uyanık, adeta bir mankene döndü. Cemre Uyanık'ın son pozlarına "Manken olmaya mı karar verdin?" tarzında yorumlar yağdı.
CEMRE UYANIK'IN DEĞİŞİMİ
Beyaz elbisesiyle boy gösteren Cemre Uyanık'ın gören takipçileri ikiye bölündü. Kimi MasterChef Cemre'ye "Manken mi olacaksın?" derken kimi ise çok güzel göründüğünü ve manken olması gerektiğini söyledi
Cemre Uyanık'ın bazı takipçileri ise eski yarışmacıya "Masterchef imajın en iyisiydi" yorumlarında bulundu. İşte başta Cemre Uyanık olmak üzere yarışmacılarla tanınan isimlerin son halleri.