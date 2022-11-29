Masterchef Büşra'nın sevgilisi bakın kim çıktı görenler inanamadı! Büşra Zambak'ın sevgilisi olduğu söylenen o isim meğer...
TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef, 2022 sezonu epey hareketli geçiyor! Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'te yarışmacılar adlarından epey söz ettiriyorlar. Onlardan biri de Büşra Zambak. Ayrıca Zambak, yarışmanın başından bu yana çok konuşulan bir isim. Önceki gün mavi takım kaptanlığını alan Büşra Zambak hakkında pek çok detay merak edilirken en çok merak edilen ise sevgilisi. Bakın Masterchef Büşra'nın sevgilisi kim.
29.11.2022 13:14 - Son Güncelleme: 12.12.2022 09:10