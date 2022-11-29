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Masterchef Büşra'nın sevgilisi bakın kim çıktı görenler inanamadı! Büşra Zambak'ın sevgilisi olduğu söylenen o isim meğer...

TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef, 2022 sezonu epey hareketli geçiyor! Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'te yarışmacılar adlarından epey söz ettiriyorlar. Onlardan biri de Büşra Zambak. Ayrıca Zambak, yarışmanın başından bu yana çok konuşulan bir isim. Önceki gün mavi takım kaptanlığını alan Büşra Zambak hakkında pek çok detay merak edilirken en çok merak edilen ise sevgilisi. Bakın Masterchef Büşra'nın sevgilisi kim.

29.11.2022 13:14 - Son Güncelleme: 29.11.2022 13:14
Masterchef Büşra’nın sevgilisi bakın kim çıktı görenler inanamadı! Büşra Zambak’ın sevgilisi olduğu söylenen o isim meğer...

Sessiz sedasız bir o kadar da iddialı yoluna devam eden yarışmacı Büşra Zambak herkes tarafından merak edilen bir isim. Bakın Büşra'nın özel hayatına dair hangi detayların ortaya çıktığı iddia edildi.

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Masterchef Büşra’nın sevgilisi bakın kim çıktı görenler inanamadı! Büşra Zambak’ın sevgilisi olduğu söylenen o isim meğer...

Büşra Zambak, MasterChef 2022 yarışmasında daha eleme aşamalarından bu yana adından söz ettiren bir isim.

Masterchef Büşra’nın sevgilisi bakın kim çıktı görenler inanamadı! Büşra Zambak’ın sevgilisi olduğu söylenen o isim meğer...

Masterchef yarışmacılarından Büşra Zambak'ın Güler Sabancı'nın aşçısı olduğu ortaya çıkmıştı.

Masterchef Büşra’nın sevgilisi bakın kim çıktı görenler inanamadı! Büşra Zambak’ın sevgilisi olduğu söylenen o isim meğer...

Özel hayatı yakından takip edilen Büşra Zambak'ın bu kez de sevgilisi olduğu iddia edilen bir isim ortaya çıktı.

Masterchef Büşra’nın sevgilisi bakın kim çıktı görenler inanamadı! Büşra Zambak’ın sevgilisi olduğu söylenen o isim meğer...

Büşra'nın Emre Demirci adlı bir gençle aşk yaşadığı iddia ediliyor.

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