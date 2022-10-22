Masterchef Büşra'nın acı haber! 'Yarışmadan çekilecek' dendi. Gözyaşları sel oldu! Acun Ilıcalı yalnız bırakmadı! Özel jetiyle...
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef'te yer alan Büşra Zambak birçok kişinin sevdiği yarışmacılar arasında yer alıyordu. Genç yarışmacı kendisine gelen son dakika haberiyle adeta yıkıldı. Acun Medya ekipleri tarafından kendisine ulştırılan haber sonrası Zambak göz yaşlarını tutamadı. Acun Ilıcalı ise yalnız bırakmadı. İşte detaylar...
22.10.2022 16:44 - Son Güncelleme: 22.10.2022 16:44
. Büşra Zambak'ın sevenleri ise bu haberin ardından Büşra Zambak'a "Geçmiş olsun" dileklerini iletti!
Acun Ilıcalı'nın yarışmacı Büşra için özel jet tutturduğu ve durumu en hafif şekilde atlatması için yardım ettiği belirtildi.