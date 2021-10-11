Masterchef Burcu Önal hakkında şok ifşa ’beni aradı hesap sordu itici aşırı egolu!’ Ajda Pekkan gerçeği şoke eden Burcu...

Bir Masterchef izleyicisi, sosyal medyada Masterchef Burcu ile ilgili oldukça ilginç bir paylaşımda bulundu. Masterchef Burcu'nun geçtiğimiz yaz bir mekan işlettiğini ve bu restorandan sipariş verdiğini belirten izleyici, yemeği yedikten sonra yemek sipariş uygulaması üzerinden puanlama yaptığını ve verdiği puandan sonra Burcu tarafından arandığını iddia etti. Düşük puan verdiği için Masterchef Burcu'nun tepkisiyle karşılaştığını dile getiren Masterchef izleyicisi, Ekşi Sözlük'te yaptığı açıklama ile herkesi şaşkına çevirdi. İşte o paylaşım...