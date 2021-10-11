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Haberler Magazin Masterchef Burcu Önal hakkında şok ifşa 'beni aradı hesap sordu itici aşırı egolu!' Ajda Pekkan gerçeği şoke eden Burcu...

Masterchef Burcu Önal hakkında şok ifşa 'beni aradı hesap sordu itici aşırı egolu!' Ajda Pekkan gerçeği şoke eden Burcu...

TV 8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışma programı Masterchef'te adından en çok söz ettiren isimlerin başında geliyor Burcu Önal. 2 denemenin ardından 3. kez elemeler katılan ve bu kez Masterchef bileti kazanan Burcu Önal, sık sık girdiği tartışmalarla biliniyor. Hakkında Ajda Pekkan gerçeğiyle herkesi şaşırtan Burcu Önal hakkında öyle bir ifşa yapıldı ki, görenler şaştı kaldı. Burcu Önal'ı hedef alan bu sözler sosyal medyada kısa sürede yankı buldu. İşte haberin detayları.

11.10.2021 13:02 - Son Güncelleme: 11.10.2021 13:02
Masterchef Burcu Önal hakkında şok ifşa ’beni aradı hesap sordu itici aşırı egolu!’ Ajda Pekkan gerçeği şoke eden Burcu...

Masterchef'in en çok dikkat çeken isimlerinden biri de Burcu Önal. Yarışmaya geçen sezonda katılan, eleme turunda bir başka yarışmacı Walison Fonseca'ya yardım eden ve elenen Burcu Önal, bu sezonun da en iddialı isimlerinden biri.

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Masterchef Burcu Önal hakkında şok ifşa ’beni aradı hesap sordu itici aşırı egolu!’ Ajda Pekkan gerçeği şoke eden Burcu...

Yarışmaya geçtiğimiz sezonda da katılan Burcu Önal, rakibi Wallison Fonseca'ya yardım etmiş ve bu hareket yarışmaya mal olmuştu.

Masterchef Burcu Önal hakkında şok ifşa ’beni aradı hesap sordu itici aşırı egolu!’ Ajda Pekkan gerçeği şoke eden Burcu...

Burcu Önal'la ilgili ilginç bir iddia gündeme geldi. Masterchef Türkiye 2021 sezonunun en başından beri gerek tabakları gerek yaşadığı tartışmalar ile gündemden düşmeyen Masterchef Burcu ile ilgili ortaya atılan bu ilginç iddia Masterchef Türkiye izleyicilerini oldukça şaşırttı.

Masterchef Burcu Önal hakkında şok ifşa ’beni aradı hesap sordu itici aşırı egolu!’ Ajda Pekkan gerçeği şoke eden Burcu...

Bir Masterchef izleyicisi, sosyal medyada Masterchef Burcu ile ilgili oldukça ilginç bir paylaşımda bulundu. Masterchef Burcu'nun geçtiğimiz yaz bir mekan işlettiğini ve bu restorandan sipariş verdiğini belirten izleyici, yemeği yedikten sonra yemek sipariş uygulaması üzerinden puanlama yaptığını ve verdiği puandan sonra Burcu tarafından arandığını iddia etti. Düşük puan verdiği için Masterchef Burcu'nun tepkisiyle karşılaştığını dile getiren Masterchef izleyicisi, Ekşi Sözlük'te yaptığı açıklama ile herkesi şaşkına çevirdi. İşte o paylaşım...

Masterchef Burcu Önal hakkında şok ifşa ’beni aradı hesap sordu itici aşırı egolu!’ Ajda Pekkan gerçeği şoke eden Burcu...

Masterchef Türkiye izleyicisi,sosyal medyada yaptığı paylaşımda, ''Yarışmacı Burcu, geçen yaz güzel bir yer işletiyordu, şefliğini yapıyordu. Yemek sipariş uygulaması üzerinden mantı söyledim. Hayli pahalı mantının biri pişmemiş gelmişti ve kimchi fazla aged olmuştu. Bu nedenle puanlamada lezzete 7 verdim.

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