Masterchef Burcu komple estetik çıktı öyle böyle değil! Burak Özçivit olayıyla çok konuşulan Burcu Önal bu haliyle başka biri
TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te adından en çok söz ettiren isimlerin başında geliyor Burcu Önal. 2 denemenin ardından 3. kez elemelere katılan ve bu kez Masterchef bileti kazanan Burcu Önal, sık sık girdiği tartışmalarla biliniyor. Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen MasterChef yarışmacısı Burcu Önal, yarışmadaki ilginç tarzıyla da çok konuşuluyor. Burcu Önal'ın estetiksiz günlerine dair ortaya çıkan fotoğraflar görenler şaşkına çevirdi. Bakın estetiksiz Burcu nasıl biriymiş.
21.12.2021 18:38
- Son Güncelleme: 21.12.2021 18:38
Masterchef'in en çok dikkat çeken isimlerinden biri de Burcu Önal. Yarışmaya geçen sezonda katılan, eleme turunda bir başka yarışmacı Walison Fonseca'ya yardım eden ve elenen Burcu Önal, bu sezonun da en iddialı isimlerinden biri. Yarışmaya geçtiğimiz sezonda da katılan Burcu Önal, rakibi Wallison Fonseca'ya yardım etmiş ve bu hareket yarışmaya mal olmuştu. Bu sezon adından sıkça söz ettiren Burcu Önal yine çok şaşırttı.
Sözünü sakınmamasıyle bilinen Burcu Önal hakkındaki Ajda Pekkan gerçeği herkesi şok şaşırtmıştı bir süre önce.