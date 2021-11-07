Masterchef Burcu açıldıkça açıldı! Mini etekli paylaşımına tepki yağdı! Hayranları yerden yere vurdu ortalık karıştı! ’İticiliğin vücut bulmuş hali’

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye 2021 adlı programda yarışan Burcu Önal sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda Ajda Pekkan ile bir dönem aynı evde yaşadığını söyleyen Önal bir anda gündem olmuştu. Önal'ın "Ajda Pekkan bana bir konuda bir ders vermişti. Ben Ajda Hanım'a tartışmamızdan ötürü kötü davranacağını düşündüğümü söylediğimse de 'Burcu'cum ben dünü düşünsem bugün Ajda Pekkan olmazdım' dedi. Bu da benim için ders oldu" açıklamasında bulunarak gündeme gelmişti. Önal şimdi de İnstagram hesabından yaptığı paylaşımla konuşuluyor.