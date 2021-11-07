Masterchef Burcu açıldıkça açıldı! Mini etekli paylaşımına tepki yağdı! Hayranları yerden yere vurdu ortalık karıştı! 'İticiliğin vücut bulmuş hali'
Masterchef Türkiye 2021'in dişli yarışmacısı Burcu Önal 63 bini aşkın takipçisinin bulunduğu İnstagram hesabından kırmızı renkli mini eteği ile şov yaptı. 34 yaşındaki yarışmacı paylaşımına da ''Doğrulanmış Hiçbir zafere, çiçekli yollardan gidilmez.'' notunu düştü. Sosyal medyayı sık kullanan yarışmacının paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Bir çok kullanıcı ise Burcu Önal'ın fotoğrafını beğenmediğini söyleyerek yarışmacının özellikle lenslerini hiç beğenmediğini dile getirdi. Hayranları ''Lenslerin olmadan 10 numarasın, İticiliğin vücut bulmuş hali'' yorumunu yaptı. İşte Önal'ın hem tepki çeken hem de beğenilen o fotoğrafı...
07.11.2021 16:17
- Son Güncelleme: 07.11.2021 16:17
TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye 2021 adlı programda yarışan Burcu Önal sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda Ajda Pekkan ile bir dönem aynı evde yaşadığını söyleyen Önal bir anda gündem olmuştu. Önal'ın "Ajda Pekkan bana bir konuda bir ders vermişti. Ben Ajda Hanım'a tartışmamızdan ötürü kötü davranacağını düşündüğümü söylediğimse de 'Burcu'cum ben dünü düşünsem bugün Ajda Pekkan olmazdım' dedi. Bu da benim için ders oldu" açıklamasında bulunarak gündeme gelmişti. Önal şimdi de İnstagram hesabından yaptığı paylaşımla konuşuluyor.