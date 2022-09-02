Masterchef Burak için şiddet iddiası 'boğazımı sıktı bana o...u dedi' Oyuncu çıkmıştı şimdi bu Burak Kaya'nın sicili defter defter
Masterchef'in 2022 sezonu epey olaylı başladı... Mutfağı seven ve Türkiye'nin Masterchef'i olmak isteyen 18 yarışmacı ve yedek yarışmacılar varlarını yoklarını mutfakta sergiliyorlar. Bir yandan da epey gerilimli anlar da yaşanıyor. Onlardan biri de geçtiğimiz günlerde Burak Kaya ile Gamze arasında yaşanmış, Burak Gamze'ye 'gerei zekalı çakal' demişti. Sonrasında oyuncu olduğu ortaya çıkan Burak Kaya hakkında, Youtube fenomeni Ata Benli'den akıllara zarar iddialara geldi. İşte detaylar...
Geçtiğimiz bölümlerde Burak Kaya ve Gamze Tosun tartışmış, Kaya Tosun hakkında 'Geri zekalı dedim, çakal dedim yüzüne de söylerim.' ifadelerini kullanmıştı.
MEHMET ŞEF ÇOK SİNİRLENDİ
Burak'ın hiç kimseyi konuşturmaması ve ispiyonladı Gamze beni demesi üzerine Mehmet Şef, 'Sürekli kendi haklı olduğunu düşünür bir durumdasın, orada ben vardım ve bana göstermedi. Benim için iki yarışmacı da aynıdır. O bana göstermedi demek ki ispiyon değil. Ne diye Gamze senden özür dileyecek özür dilemesi gereken bir kelime var mı?' dedi. Gamze'nin sadece Burak'ın hakaret ettiğini kendisinin öyle bir şey söylemediğini dile getirmesinin ardından Mehmet Şef Burak Kaya'ya dönerek, 'O zaman sen özür dileyeceksin. Dile' dedi. Burak, 'Özür dilerim. Bir daha özür dileyeceksin sen benden.' demesi ise bardağı taşıran son damla oldu. Mehmet Yalçınkaya, 'Oğlum sen özür dileyeceksin o dilemeyecek! Özür dile ve devamını getirme.' demişti.