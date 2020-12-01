Haberler Galeri Magazin Masterchef Barbaros Yoloğlu hastaneye kaldırıldı! Kaptanlık yarışını kan götürdüğü o anlar...

Masterchef Barbaros Yoloğlu hastaneye kaldırıldı! Kaptanlık yarışını kan götürdüğü o anlar...

Masterchef'e katıldığı ilk günden beri, konuşmaları ve yemek yapma konusunda yetenekleriyle dikkatleri üzerine çeken Barbaros Yoloğlu, iddiaları sözleriyle her daim adından söz ettiriyor. Ancak Barbaros Yoloğlu bu kez bambaşka bir şeyle geceye damga vurdu. Kaptanlık oyunu oynandığı sırada talihsiz bir kaza yaşanan yarışmada, Barbaros parmağını kesince hastaneye götürüldü.

01.12.2020 10:51 - Son Güncelleme: 01.12.2020 10:51
Masterchef Barbaros Yoloğlu hastaneye kaldırıldı! Kaptanlık yarışını kan götürdüğü o anlar...

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam 111. bölümüyle ekrana geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masterchef Barbaros Yoloğlu hastaneye kaldırıldı! Kaptanlık yarışını kan götürdüğü o anlar...

Bu haftanın kaptanı olmak için kıyasıya mücadele eden son yedi isim, en iyi profiterolü yapmak için birbiriyle yarıştı.

Masterchef Barbaros Yoloğlu hastaneye kaldırıldı! Kaptanlık yarışını kan götürdüğü o anlar...

TALİHSİZ KAZA
Ancak yarışmacılardan Barbaros Yoloğlu, tatlıyı hazırlarken talihsiz bir kaza yaşadı ve parmağını kesti.

Masterchef Barbaros Yoloğlu hastaneye kaldırıldı! Kaptanlık yarışını kan götürdüğü o anlar...

Sağlık ekibinin müdahale ettiği Barbaros, hazırladığı profiterolü şeflerin önüne sundu.

Masterchef Barbaros Yoloğlu hastaneye kaldırıldı! Kaptanlık yarışını kan götürdüğü o anlar...

Ancak parmağında derin kesik olan yarışmacı, dikiş atılması için hastaneye götürüldü.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Evlenmeleri beklenen çifte koronavirüs ayrılık getirdi...
Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Evlenmeleri beklenen çifte koronavirüs ayrılık getirdi...