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Masterchef Barbaros Yoloğlu hastaneye kaldırıldı! Kaptanlık yarışını kan götürdüğü o anlar...

Masterchef'e katıldığı ilk günden beri, konuşmaları ve yemek yapma konusunda yetenekleriyle dikkatleri üzerine çeken Barbaros Yoloğlu, iddiaları sözleriyle her daim adından söz ettiriyor. Ancak Barbaros Yoloğlu bu kez bambaşka bir şeyle geceye damga vurdu. Kaptanlık oyunu oynandığı sırada talihsiz bir kaza yaşanan yarışmada, Barbaros parmağını kesince hastaneye götürüldü.

01.12.2020 10:51 - Son Güncelleme: 01.12.2020 10:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





