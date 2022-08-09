Masterchef Barbaros Yoloğlu 100 günde değişti bambaşka biri oldu görenler: "Kaybettiğiniz şefe dönün bir bakın"
Masterchef Barbaros Yoloğlu 100 günde değişti bambaşka biri oldu. Masterchef 2020 yarışmacıları Barbaros Yoloğlu'nun son halini görünce, "Kaybettiğiniz şefe dönün bir bakın" , "Yuh bu nasıl değişim öyle?" , "Helal olsun azmin zaferi" , "Bravo aynen devam" yorumları yağdırdı. 'MasterChef Türkiye 2020'de hırslı yapısı ve çıkardığı başarılı tabaklarla ilk andan itibaren iddiasını ortaya koymuştu Barbaros Yoloğlu. Büyük finalde kaybeden Yoloğlu, yarışma sürecinde ve sonrasında aldığı kilolarla dikkat çekmişti. Son dönemde forma girmek için kendini spora veren MasterChef Barbaros, 100 günlük inanılmaz değişimini gözler önüne serdi.
100 GÜNDE BAMBAŞKA BİRİ OLDU
Masterchef Barbaros Yoloğlu 100 günde değişti bambaşka biri oldu görenler, "Kaybettiğiniz şefe dönün bir bakın" yorumları yaptı.
'MasterChef Türkiye' yarışmasının 2020 yılındaki sezonunda başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren Barbaros Yoloğlu, finale çıkma başarısı göstermişti. Canlı yayında Serhat Doğramacı ile kıyasıya bir mücadele veren Barbaros, fenomen yarışmayı ikinci olarak tamamlamıştı.
"İYİ Kİ VARSINIZ"
Şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanan ve Mehmet Yalçınkaya ile poz veren MasterChef yarışmacısı, "Altı ayın sonunda bir bitiş beklerken her seyin daha güçlü başlaması. Sizlerle beraber geçirdiğim sürecin sonunda kendimi bir metreyi aşamayan tırtılın kozadan çıktığı kelebek gibi hissediyorum. Kozamda geçirdiğim her an, her işte yanımızda oldunuz, önderlik ettiniz. Bir an olsun vazgeçmeden üzüntümüz ile üzülüp sevincimiz ile sevinç yaşadınız. İyi ki varsınız, iyi ki sizin gibi sadece şefler olarak değil bize aranızdaki arkadaşlıkla, dostlukla, bilgelikle işlediğiniz sanatınız ile bu büyük ailenin içinde yer verdiniz. Her şey icin sağ olun şeflerim, arkadaşlarım, abilerim" ifadelerini kullanmıştı.
Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Barbaros Yoloğlu, son paylaşımıyla magazin gündemine geldi. 28 yaşındaki aşçı, inanılmaz değişimi ile herkese büyük şaşkınlık yaşattı.