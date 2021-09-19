MasterChef Barbaros bakın şimdi ne yapıyor! Değişimiyle şoke eden Barbaros Yoloğlu'nun son haline yorum yağdı gören bir daha baktı
MasterChef Barbaros bakın şimdi ne yapıyor! Değişimiyle şoke eden Barbaros Yoloğlu'nun son haline yorum yağdı, gören bir daha baktı... MasterChef 2020 sezonunun ikincisi Barbaros Yoloğlu yeni sezonda MasterChef'e konuk olmasıyla birlikte yeniden merak konusu oldu. MasterChef Barbaros verdiği kilolarla da dikkat çekti. MasterChef şimdi ne yapıyor? İşte eski halleriyle şoke eden Barboros Yoloğlu'nun son hali...
19.09.2021 12:28
- Son Güncelleme: 19.09.2021 12:28