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MasterChef Barbaros bakın şimdi ne yapıyor! Değişimiyle şoke eden Barbaros Yoloğlu'nun son haline yorum yağdı gören bir daha baktı

MasterChef Barbaros bakın şimdi ne yapıyor! Değişimiyle şoke eden Barbaros Yoloğlu'nun son haline yorum yağdı, gören bir daha baktı... MasterChef 2020 sezonunun ikincisi Barbaros Yoloğlu yeni sezonda MasterChef'e konuk olmasıyla birlikte yeniden merak konusu oldu. MasterChef Barbaros verdiği kilolarla da dikkat çekti. MasterChef şimdi ne yapıyor? İşte eski halleriyle şoke eden Barboros Yoloğlu'nun son hali...

19.09.2021 12:28 - Son Güncelleme: 19.09.2021 12:28
MasterChef Barbaros bakın şimdi ne yapıyor! Değişimiyle şoke eden Barbaros Yoloğlu’nun son haline yorum yağdı gören bir daha baktı

MASTERCHEF BARBAROS BAKIN ŞİMDİ NE YAPIYOR!

Değişimiyle şoke eden Barbaros Yoloğlu'nun son haline yorum yağdı, gören bir daha baktı

GALERİ DEVAM EDİYOR
MasterChef Barbaros bakın şimdi ne yapıyor! Değişimiyle şoke eden Barbaros Yoloğlu’nun son haline yorum yağdı gören bir daha baktı

MasterChef eski yarışmacılarından Barbaros, yarışmaya bu sezon da konuk olarak katıldı. Geçtiğimiz sezon MasterChef ikincisi olan Barbaros, hâlâ akılda kalan MasterChef yarışmacılarından biri olarak gündemdeki yerini koruyor.

MasterChef Barbaros bakın şimdi ne yapıyor! Değişimiyle şoke eden Barbaros Yoloğlu’nun son haline yorum yağdı gören bir daha baktı

İddialı çıkışları ve esprileriyle çok sevilen yarışmacı MasterChef Barbaros verdiği kilolarla dikkat çekti. Ünlü yarışmacı son halini paylaşınca kendisine "Eriyorsun" yorumları yağdı.

MasterChef Barbaros bakın şimdi ne yapıyor! Değişimiyle şoke eden Barbaros Yoloğlu’nun son haline yorum yağdı gören bir daha baktı

Yarışmanın ilk günlerinde eskiden çok kilolu olduğu ve bir hayli kilo verdiği ortaya çıkmıştı. Değişimi ile sosyal medyada gündem olan MasterChef Barbaros, görenleri şaşkına çevirmişti.

MasterChef Barbaros bakın şimdi ne yapıyor! Değişimiyle şoke eden Barbaros Yoloğlu’nun son haline yorum yağdı gören bir daha baktı

Yarışmanın sonlarına doğru yeniden kilo almaya başlayan Barbaros Yoloğlu şimdilerde konuğu olduğu MasterChef programında fit görünümüyle beğeni topladı.

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