Masterchef All Star kadrosu belli oluyor bombalar bir bir patlıyor! Jürisi ve yarışmacıları merakla beklenen Masterchef 2023...
Yaptıkları yemeklerle 6 aylık macerayı şampiyon olarak tamamlamak isteyen yarışmacıların yer aldığı Masterchef, bu sezon All-Star formatında yayınlanacak. Geçtiğimiz günlerde Somer Sivrioğlu'nun bu sezon yer almayacağı iddiası üzerine İrem Kanan'ın Masterchef ekibiyle yaptığı paylaşım olay yaratmıştı. Yeni sezonda jüride kim kalacak kim gidecek merak edilirken yarışmacı kadrosu hakkında da farklı farklı iddilara ortaya atılıyor. İşte Mastechef 2023 All-Star'da yer alacağı iddia edilen isimler.
Sosyal medyada yer alan iddialara göre şef Mehmet Yalçınkaya, MasterChef Türkiye jüriliğinden ayrılma kararı aldığı, kendi işlerinde bazı sorunlar yaşadığı gerekçesiyle yeni sezonda programda jürilik yapmayacağı iddia edilmişti.
SOMER ŞEF DE YOLCU
Bir diğer iddiaya göre MasterChef Türkiye jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu da yeni sezon da yer almayacaktı.
Hatta yerine gelecek isminde Ömür Akkor olacağı gelen iddialar arasındaydı. Fakat bu iddialar daha sonra yalanlanmış ve yola 3 jüri üyesiyle devam edileceği belirtilmişti. Fakat gelin görün ki önceki gün İrem Kanan'ın paylaşımı ortalığı karıştırmıştı.
İrem Kanan'ın yaptığı paylaşımda. Danilo Zanna, Mehmet Sivrioğlu ve bazı çalışma arkadaşlarının olduğu paylaşımda Somer Sivrioğlu'nun görülmemesi dikkat çekmişti.