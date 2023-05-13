Vav TV İzle
Haberler Magazin Masterchef All Star kadrosu belli oluyor bombalar bir bir patlıyor! Jürisi ve yarışmacıları merakla beklenen Masterchef 2023...

Masterchef All Star kadrosu belli oluyor bombalar bir bir patlıyor! Jürisi ve yarışmacıları merakla beklenen Masterchef 2023...

Yaptıkları yemeklerle 6 aylık macerayı şampiyon olarak tamamlamak isteyen yarışmacıların yer aldığı Masterchef, bu sezon All-Star formatında yayınlanacak. Geçtiğimiz günlerde Somer Sivrioğlu'nun bu sezon yer almayacağı iddiası üzerine İrem Kanan'ın Masterchef ekibiyle yaptığı paylaşım olay yaratmıştı. Yeni sezonda jüride kim kalacak kim gidecek merak edilirken yarışmacı kadrosu hakkında da farklı farklı iddilara ortaya atılıyor. İşte Mastechef 2023 All-Star'da yer alacağı iddia edilen isimler.

13.05.2023 16:58 - Son Güncelleme: 13.05.2023 16:58
Masterchef All Star kadrosu belli oluyor bombalar bir bir patlıyor! Jürisi ve yarışmacıları merakla beklenen Masterchef 2023...

Masterchef All-Star'ın kadrosu yavaş yavaş şekillenirken flaş isimler ortaya atılıyor. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masterchef All Star kadrosu belli oluyor bombalar bir bir patlıyor! Jürisi ve yarışmacıları merakla beklenen Masterchef 2023...

Sosyal medyada yer alan iddialara göre şef Mehmet Yalçınkaya, MasterChef Türkiye jüriliğinden ayrılma kararı aldığı, kendi işlerinde bazı sorunlar yaşadığı gerekçesiyle yeni sezonda programda jürilik yapmayacağı iddia edilmişti.

Masterchef All Star kadrosu belli oluyor bombalar bir bir patlıyor! Jürisi ve yarışmacıları merakla beklenen Masterchef 2023...

SOMER ŞEF DE YOLCU

Bir diğer iddiaya göre MasterChef Türkiye jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu da yeni sezon da yer almayacaktı.

Masterchef All Star kadrosu belli oluyor bombalar bir bir patlıyor! Jürisi ve yarışmacıları merakla beklenen Masterchef 2023...

Hatta yerine gelecek isminde Ömür Akkor olacağı gelen iddialar arasındaydı. Fakat bu iddialar daha sonra yalanlanmış ve yola 3 jüri üyesiyle devam edileceği belirtilmişti. Fakat gelin görün ki önceki gün İrem Kanan'ın paylaşımı ortalığı karıştırmıştı.

Masterchef All Star kadrosu belli oluyor bombalar bir bir patlıyor! Jürisi ve yarışmacıları merakla beklenen Masterchef 2023...

İrem Kanan'ın yaptığı paylaşımda. Danilo Zanna, Mehmet Sivrioğlu ve bazı çalışma arkadaşlarının olduğu paylaşımda Somer Sivrioğlu'nun görülmemesi dikkat çekmişti.

SON DAKİKA