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Masterchef 2021'e günler kala ilk elenen ifşa olmuştu! İtalyan şef Danilo Zanna'dan itiraf üstüne itiraf gerçekleri bir bir anlattı

Masterchef'in İtalyan şefi Danilo Zanna'dan itiraf üstüne itiraf! Masterchef 2021 daha başlamadan ilk elenen ifşa olmuştu, merak edilen gerçekleri Şef Danilo Zanna bir bir anlattı. Katıldığı programda Armağan Çağlayan'ın kendisine yönelttiği sorularını yanıtlayan ünlü şef Danilo Zanna, yarışmacılarla fazla sohbetlerinin olmadığını ve seyirciler kadar onları görebildiklerini açıkladı. Zanna, İtalya'dan Türkiye'ye taşındıktan sonra yaşadığı ilginç anları da paylaştı. İşte detaylar...

18.06.2021 10:59 - Son Güncelleme: 18.06.2021 11:09
Masterchef 2021'e günler kala ilk elenen ifşa olmuştu Masterchef'in İtalyan şefi Danilo Zanna'dan itiraf üstüne itiraf gerçekleri anlattı

Masterchef 2021'e günler kala ilk elenen ifşa olmuştu... Masterchef'in İtalyan şefi Danilo Zanna'dan itiraf üstüne itiraf geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masterchef 2021'e günler kala ilk elenen ifşa olmuştu Masterchef'in İtalyan şefi Danilo Zanna'dan itiraf üstüne itiraf gerçekleri anlattı

'MasterChef Türkiye 2021' yarışması temmuz ayında yeni sezonuyla TV8 ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 'MasterChef'te Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya ile birlikte jürilik yapan ünlü şef Danilo Zanna, Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtladı.

Masterchef 2021'e günler kala ilk elenen ifşa olmuştu Masterchef'in İtalyan şefi Danilo Zanna'dan itiraf üstüne itiraf gerçekleri anlattı

'MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunun Kurban Bayramı'ndan sonra yayınlanmaya başlayacağını söyleyen Zanna, "Jüri üyeliği çok güzel ama kıran biri değilim. Çok başarılı gençlere dokunabiliyoruz, mesleki anlamda bir şeyler öğretebiliyoruz. Bu çok güzel bir şey. MasterChef'teki ortam hem bizim hem de yarışmacılar için çok özel" dedi.

Masterchef 2021'e günler kala ilk elenen ifşa olmuştu Masterchef'in İtalyan şefi Danilo Zanna'dan itiraf üstüne itiraf gerçekleri anlattı

"MASTERCHEF'TE YARIŞMACILARI SEYİRCİLER KADAR GÖRÜYORUZ"
'MasterChef'te jüri üyeleri olarak asla taraf olmadıklarını belirten ünlü şef, yemek konusunda geleneksel kuralların olduğunu ve buna göre karar verdiklerini söyledi.

Masterchef 2021'e günler kala ilk elenen ifşa olmuştu Masterchef'in İtalyan şefi Danilo Zanna'dan itiraf üstüne itiraf gerçekleri anlattı

Yarışmacılarla stüdyo dışında görüşmediklerini de anlatan Zanna, "Meslek olarak bazı kuralları var. Bu kurallar çok düz ve tartışamazsın. Ben orta pişmiş istedim, az pişmiş geldi. Bunu görebiliyorsun. Geleneksel yemek kuralları çok net. Bir taraf var yaratıcılık. Bunun üzerinde üç jüri de kendi vizyonundan değerlendiriyor. Orada aslında bir farklılık oluyor. Yarışmada o kadar yüksek bir tempo içinde gidiyoruz ki, biz de yarışmacıları seyirciler kadar görüyoruz."