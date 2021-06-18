Masterchef 2021'e günler kala ilk elenen ifşa olmuştu! İtalyan şef Danilo Zanna'dan itiraf üstüne itiraf gerçekleri bir bir anlattı
Masterchef'in İtalyan şefi Danilo Zanna'dan itiraf üstüne itiraf! Masterchef 2021 daha başlamadan ilk elenen ifşa olmuştu, merak edilen gerçekleri Şef Danilo Zanna bir bir anlattı. Katıldığı programda Armağan Çağlayan'ın kendisine yönelttiği sorularını yanıtlayan ünlü şef Danilo Zanna, yarışmacılarla fazla sohbetlerinin olmadığını ve seyirciler kadar onları görebildiklerini açıkladı. Zanna, İtalya'dan Türkiye'ye taşındıktan sonra yaşadığı ilginç anları da paylaştı. İşte detaylar...
'MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunun Kurban Bayramı'ndan sonra yayınlanmaya başlayacağını söyleyen Zanna, "Jüri üyeliği çok güzel ama kıran biri değilim. Çok başarılı gençlere dokunabiliyoruz, mesleki anlamda bir şeyler öğretebiliyoruz. Bu çok güzel bir şey. MasterChef'teki ortam hem bizim hem de yarışmacılar için çok özel" dedi.
Yarışmacılarla stüdyo dışında görüşmediklerini de anlatan Zanna, "Meslek olarak bazı kuralları var. Bu kurallar çok düz ve tartışamazsın. Ben orta pişmiş istedim, az pişmiş geldi. Bunu görebiliyorsun. Geleneksel yemek kuralları çok net. Bir taraf var yaratıcılık. Bunun üzerinde üç jüri de kendi vizyonundan değerlendiriyor. Orada aslında bir farklılık oluyor. Yarışmada o kadar yüksek bir tempo içinde gidiyoruz ki, biz de yarışmacıları seyirciler kadar görüyoruz."