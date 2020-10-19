Masterchef 2020 yarışmacılarının zor anları! Masterchef'e veda eden isim...
MasterChef 18 Ekim Pazar akşamı 80. bölümüyle ekranlara geldi. Eleme heyecanının yaşandığı gecede potada olan Emir, Esra, Uğur, Didem, Özgül ve Tanya yarışmaya devam edebilmek için iki aşamalı final turlarında tüm hünerlerini sergiledi. Son iki isim olan Didem ve Tanya arasından MasterChef'e veda eden ismi Şef Somer Sivrioğlu açıkladı. Şeflerin ortak kararıyla MasterChef'ten elenen yarışmacı Didem Devay oldu. Masterchef'te sona yaklaşılırken kıran kırana mücadele veren yarışmacılar zor anlar yaşadı...
19.10.2020 12:13
- Son Güncelleme: 19.10.2020 12:13
Masterchef 2020 yarışmacıları son bölümde yine kıran kırana bir mücadele verdi. Şefler, ilk turda yarışmacılardan tavuk ciğerinin ana malzeme olduğu yaratıcı yemek yapmasını istedi.Bu turdan başarıyla çıkan isimler Emir, Uğur ve Esra olurken; elemede son üçe Didem, Tanya ve Özgül kaldı.
Final turuna kalan Didem, Özgül ve Tanya ise Mehmet Şef'in imza yemeği olan Levrek'i yapmak için ikinci kez tezgahlarının başına geçti.
Bu turun en başarılı yarışmacısı ve bir hafta daha MasterChef macerası devam eden isim Özgül oldu.
YARIŞMAYA VEDA EDEN İSİM DİDEM DEVAY
Son iki isim olan Didem ve Tanya arasından MasterChef'e veda eden ismi Somer Sivrioğlu açıkladı. Şeflerin ortak kararıyla MasterChef'ten elenen yarışmacı Didem oldu.
Didem'in elenmesinin nedenini açıklayan Mehmet Şef, "Sosunda sorun yoktu ama balık az pişmişti. Bu yemeğin en önemli özelliklerinden biri de sunumudur. Üstteki havyalar da patlamıştı" dedi.