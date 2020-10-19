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Masterchef 2020 yarışmacılarının zor anları! Masterchef'e veda eden isim...

MasterChef 18 Ekim Pazar akşamı 80. bölümüyle ekranlara geldi. Eleme heyecanının yaşandığı gecede potada olan Emir, Esra, Uğur, Didem, Özgül ve Tanya yarışmaya devam edebilmek için iki aşamalı final turlarında tüm hünerlerini sergiledi. Son iki isim olan Didem ve Tanya arasından MasterChef'e veda eden ismi Şef Somer Sivrioğlu açıkladı. Şeflerin ortak kararıyla MasterChef'ten elenen yarışmacı Didem Devay oldu. Masterchef'te sona yaklaşılırken kıran kırana mücadele veren yarışmacılar zor anlar yaşadı...

19.10.2020 12:13 - Son Güncelleme: 19.10.2020 12:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





