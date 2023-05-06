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Haberler Magazin "Maşallah size Nebahat Hanım" 79'luk Nebahat Çehre son paylaşımıyla yaktı geçti "Yemekten sonra tercihim limonlu sorbe"

"Maşallah size Nebahat Hanım" 79'luk Nebahat Çehre son paylaşımıyla yaktı geçti "Yemekten sonra tercihim limonlu sorbe"

Aşk-ı Memnu dizisinin Firdevs'i olarak hafızalara kazınan ve yıllar geçtikçe daha da güzelleşen Nebahat Çehre her daim kendisine hayran bırakan bir isim. Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çehre "Güzel bir veda istiyorum" demişti. Sosyal medyada hesabını aktif kulanan Çehre bu kez paylaştığı karelerle gündemde.

06.05.2023 16:15 - Son Güncelleme: 06.05.2023 16:15
Maşallah size Nebahat Hanım 79’luk Nebahat Çehre son paylaşımıyla yaktı geçti Yemekten sonra tercihim limonlu sorbe

Türkiye'nin yaşlanmayan güzeli olarak anılan 79 yaşındaki Nebahat Çehre fit hali ile değme mankenlere taş çıkarıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Maşallah size Nebahat Hanım 79’luk Nebahat Çehre son paylaşımıyla yaktı geçti Yemekten sonra tercihim limonlu sorbe

Yıllara meydan okuyan sanatçı Nebahat Çehre adeta gençlik iksiri içmiş gibi.

Maşallah size Nebahat Hanım 79’luk Nebahat Çehre son paylaşımıyla yaktı geçti Yemekten sonra tercihim limonlu sorbe

Yıllar geçtikçe gençleşen Nebahat Çehre sosyal medyanın gündemine oturdu.

Maşallah size Nebahat Hanım 79’luk Nebahat Çehre son paylaşımıyla yaktı geçti Yemekten sonra tercihim limonlu sorbe

"Yemekten sonra tercihim limonlu sorbe" notuyla paylaştığı kareler sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Maşallah size Nebahat Hanım 79’luk Nebahat Çehre son paylaşımıyla yaktı geçti Yemekten sonra tercihim limonlu sorbe

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Usta oyuncu Nebahat Çehre'nin paylaşımı "Bu ne güzellik" dedirtti!

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