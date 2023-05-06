"Maşallah size Nebahat Hanım" 79'luk Nebahat Çehre son paylaşımıyla yaktı geçti "Yemekten sonra tercihim limonlu sorbe"
Aşk-ı Memnu dizisinin Firdevs'i olarak hafızalara kazınan ve yıllar geçtikçe daha da güzelleşen Nebahat Çehre her daim kendisine hayran bırakan bir isim. Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çehre "Güzel bir veda istiyorum" demişti. Sosyal medyada hesabını aktif kulanan Çehre bu kez paylaştığı karelerle gündemde.
06.05.2023 16:15 - Son Güncelleme: 06.05.2023 16:15
Türkiye'nin yaşlanmayan güzeli olarak anılan 79 yaşındaki Nebahat Çehre fit hali ile değme mankenlere taş çıkarıyor.