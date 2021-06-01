Masadan eksiliyor dostlar! Çukur'da ayrılık vakti geldi çattı! 3 isim yeni sezonda...
Çukur dizisinde finale artık günler kala peş peşe ayrılık yaşanmaya devam ediyor. Celasun karakteriyle karşımızda olan Kubilay Aka geçtiğimiz haftalarda diziye veda eden isimlerden olmuştu. Çukur'dan projeden ayrılan Kubilay Aka Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Cam Tavanlar isimli diziyle izleyici karşısına çıkacak. Dizide en sevilen karakterlerden birisi olan Cumali Koçovalı'yı oynayan Necip Memili'ye yeni sezon için teklifler geliyordu. Ünlü oyuncu Çukur'un final yapması nedeniyle Kanunsuz Topraklar dizisiyle anlaştı. Son olarak Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in yeni projesi netleşti.
Show TV'de yeni bölümleriyle ekranlara gelen Çukur dizisi final için gün sayarken kadrosunda yer alan oyuncuların yeni projeleri de belli olmaya devam ediyor. Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Çukur dizisinde Celasun karakteriyle izleyici tarafından sevilen ünlü oyuncu Kubilay Aka'nın yeni sezonda yer alacağı proje belli oldu. Kubilay Aka Show TV ekranlarında yakında izleyici karşısına çıkacak olan Cam Tavanlar isimli dizide başrol oynayacak. Necip Memili ise yeni sezonda Uğur Güneş ve Esra Bilgiç'in başrollerinde yer aldığı Kanunsuz Topraklar dizisiyle anlaşmıştı. Son olarak dizide Efsun karakterine hayat veren Damla Sönmez'in yeni projesi de belli oldu.