Mark Zuckerberg San Francisco’daki evini rekor fiyata sattı! Teknoloji milyarderinin serveti bakın ne kadar...

Ekonomi dergilerinden biri olan Forbes, dünyanın en zenginleri listesini geçtiğimiz Nisan ayında yayınladı.

329 milyarderin çıktığı listeye 236 milyarder eklendi.

RİHANNA DA LİSTEDE

Bumble'dan Whitney Wolfe Herd ve Peloton'dan John Foley, 'milyarder' unvanını kaybeden isimlerden oldu.

Yeni milyarderler arasında ise Rihanna, Peter Jackson ve Josh Kushner da yer aldı.