Mark Zuckerberg San Francisco'daki evini rekor fiyata sattı! Teknoloji milyarderinin serveti bakın ne kadar...
Mark Zuckerberg San Francisco'daki evini rekor fiyata sattı! Teknoloji milyarderi servetiyle zaman zaman gündeme gelirken bu kez bir satış işlemi ile adında söz ettirdi. Facebook'un kurucusu ve Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, ABD'deki evlerinden birini satmaya karar verdi. 2012 yılında aldığı çeyrek dönümlük arsada bulnan evin satışını, 3 katı fiyatına gerçekleştirdi.Geçtiğimiz aylarda ABD merkezli dünyanın sayılı dergilerinden Forbes, 2022'nin en zenginler listesini açıklamıştı. Forbes, son 12 ayda milyarderler sayısında azalma olduğunu belirtirken, dünyanın en zenginleri listesinde zirve yine değişmemişti.
TEKNOLOJİ MİLYARDERİNDEN REKOR SATIŞ!
Mark Zuckerberg San Francisco'daki evini rekor fiyata sattı! Teknoloji milyarderinin serveti bakın ne kadar...
EVİ ALDIĞI FİYAT
Meta CEO'su Mark Zuckerberg, San Francisco'daki evini, bu yıl şehirdeki en pahalı satış olan 31 milyon dolara (Yaklaşık 555 milyon TL) sattı. 38 yaşındaki Zuckerberg, Kasım 2012'de aldığı eve 10 milyon dolar ödemişti.
1928 YILINDA YAPILDI
Bloomberg'ün aktardığına göre, çeyrek dönümlük bir arazi üzerinde konumlu ev, 1928 yılında inşa edildi. Zuckerberg, Facebook'un halka arz edilmesinden aylar sonra evi satın almıştı. Kendisi ve eşi Priscilla Chan, 2013 yılında yenileme projesi kapsamında evde birtakım değişiklikler yapmıştı.
Ekonomi dergilerinden biri olan Forbes, dünyanın en zenginleri listesini geçtiğimiz Nisan ayında yayınladı.
329 milyarderin çıktığı listeye 236 milyarder eklendi.
RİHANNA DA LİSTEDE
Bumble'dan Whitney Wolfe Herd ve Peloton'dan John Foley, 'milyarder' unvanını kaybeden isimlerden oldu.
Yeni milyarderler arasında ise Rihanna, Peter Jackson ve Josh Kushner da yer aldı.