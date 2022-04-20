Maria Sharapova hamile! Karnı burnunda bikinili pozuyla ortalığı sallayan tenis kortlarının kraliçesi Alexander Gilkes ile nişanlanmıştı

'İKİ KİŞİLİK DOĞUM GÜNÜ PASTASI YİYORUM'

Kumsalda çekilen bir fotoğrafına Instagram sayfasında yer veren Sharapova, paylaşımının mesaj kısmına da "Değerli başlangıçlar... İki kişilik doğum günü pastası Yemek her zaman benim uzmanlık alanım olmuştur" diye yazdı. Sharapova'nın bu paylaşımına çok sayıda tebrik mesajı ve beğeni geldi.