Maria Sharapova hamile! Karnı burnunda bikinili pozuyla ortalığı sallayan tenis kortlarının kraliçesi Alexander Gilkes ile nişanlanmıştı
Maria Sharapova hamile! Karnı burnunda bikinili pozuyla ortalığı sallayan tenis kortlarının kraliçesi, 2 yıl önce Alexander Gilkes ile nişanlanmıştı...2019 yılında tenise veda ettiğini açıklayan Maria Sharapova, Instagram hesabından verdiği müjdeli haberle dikkat çekmişti. 2020'de nişanlandığını duyuran Maria Sharapova bu kez de hamile olduğunu açıkladı. 35. yaşını kutlayan kortların yıldızı Maria, sevgilisi Alexander Gilkes'i de etiketleyerek sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafına, "İki kişilik doğum günü pastası yemek her zaman benim uzmanlık alanım olmuştur" notunu düştü.
SHARAPOVA HAMİLE!
Karnı burnunda bikinili pozuyla ortalığı sallayan tenis kortlarının kraliçesi 2 yıl önce Alexander Gilkes ile nişanlanmıştı...
Bir dönem tenis kortlarının yıldızı olan sonra da emekliye ayrılan Maria Sharapova, 35'inci doğum gününde hayatının en mutlu haberini sosyal medya takipçileriyle paylaştı.
Bir süredir İngiliz iş insanı Alexander Gilkes ile nişanlı olan Sharapova, yakında ilk kez anne olacağını duyurdu.
'İKİ KİŞİLİK DOĞUM GÜNÜ PASTASI YİYORUM'
Kumsalda çekilen bir fotoğrafına Instagram sayfasında yer veren Sharapova, paylaşımının mesaj kısmına da "Değerli başlangıçlar... İki kişilik doğum günü pastası Yemek her zaman benim uzmanlık alanım olmuştur" diye yazdı. Sharapova'nın bu paylaşımına çok sayıda tebrik mesajı ve beğeni geldi.
'TANIŞTIĞIMIZ İLK GÜN EVET DEDİM'
Maria Sharapova ile Alexander Gilkes, nişanlandıklarını da 2020 yılının son aylarında duyurmuştu. Kortların yıldızı olarak hafızalarda yer eden Sharapova sosyal medya sayfasında birlikte çekilen fotoğraflarına yer vererek "Tanıştığımız ilk gün 'evet' dedim. Bu bizim küçük sırrımızdı, öyle değil mi?" mesajını yazdı.