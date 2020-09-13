Maria ile Mustafa'nın yıldızı Jessica May kimdir, nereli? Yabancı gelin Jessica May gerçekte bakın nereliymiş...
Maria ile Mustafa dizisi 13 Eylül Pazar akşamı 2. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan fragmanında Maria ve Mustafa arasında evlilik olayının ortaya çıkmasının ardından yaşanacaklar merak konusu oldu. Kolombiyalı bir anne ve Kapadokya'lı bir babanın kızı olan ve yıllar sonra doğduğu topraklara geri dönen Maria Yıldırım'ın Mustafa Candemir ile hikayesini anlatan dizinin başrol oyuncularından Jessica May'in gerçek hayatta nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Türk fotoğrafçı Hüseyin Kara ile evlenerek Türkiye'ye gelin gelen Jessica May ve ünlülerin memleketleri...
Kolombiyalı bir anne ve Kapadokya'lı bir babanın kızı olan Maria Yıldırım, yıllar sonra doğduğu büyülü topraklara geri döner. Bu yolculuk sırasında yörenin en büyük ailelerinden biri olan Candemir Ailesi'nden Mustafa Candemir'le tanışır. Biri kaderinde ne yazılıysa onu, diğeri ise kendi kaderini kendi yazmaya inanan bu iki genç kısa sürede birbirlerine deliler gibi aşık olurlar. Maria, henüz küçük bir kızken terk ettiği "Güzel Atlar Diyarı"nda hayatının aşkını bulduğunu düşünür. Ama onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Mustafa Candemir, göründüğü kadar özgür bir adam değildir!
Duru güzelliği ve doğal tavırları ile dikkat çeken 26 yaşındaki Jessica May'in nereli olduğu merak konusu oldu. Maria ile Mustafa dizisi ile dikkat çeken güzel oyuncu, 2018 yılında Hüseyin kara ile dünyaevine girdi. May, eşiyle tanışma hikayesini, "Hüseyin ile ilk görüşte aşk oldu, onu gördüğüm an aşık oldum. Sette bir konuştuk, sonra her şey başladı. İngilizce-Türkçe yarı yarı konuşurken bu hale geldik. " şeklinde anlattı.
JESSİCA MAY KİMDİR?
Türkiye'de yaşayan oyuncu Jessica May, 5 Aralık 1993 tarihinde dünyaya geldi. Öğretmen bir anneden ve çiftçi bir babadan dünyaya gelen Jessica May'in annesi Maria Aparecida May ve babası Rogerio Drociunas'tır. Rogerio adında bir erkek kardeşi vardır. 15 yaşında çiftliğinden ayrılarak Sao Paulo şehrine yerleşmiş ve modellik yapmaya başlamıştır.