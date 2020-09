Maria ile Mustafa'nın yıldızı Jessica May kimdir, nereli? Yabancı gelin Jessica May gerçekte bakın nereliymiş...

Duru güzelliği ve doğal tavırları ile dikkat çeken 26 yaşındaki Jessica May'in nereli olduğu merak konusu oldu. Maria ile Mustafa dizisi ile dikkat çeken güzel oyuncu, 2018 yılında Hüseyin kara ile dünyaevine girdi. May, eşiyle tanışma hikayesini, "Hüseyin ile ilk görüşte aşk oldu, onu gördüğüm an aşık oldum. Sette bir konuştuk, sonra her şey başladı. İngilizce-Türkçe yarı yarı konuşurken bu hale geldik. " şeklinde anlattı.