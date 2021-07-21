Maraşlı’nın Dilara’sı Burcu Karakaya’nın en mutlu günü! Evlilik yolunda ilk adımı attı bakın sevgilisi kim çıktı
Maraşlı'nın Dilara'sı Burcu Karakaya'nın en mutlu günü! Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'da canlandırdığı Dilara karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Burcu Karakaya, evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü oyuncu, iki yıldır aşk yaşadığı yönetmen sevgilisi Eray Altan'dan evlilik teklifi aldı. Sevgilisine 'evet' yanıtını veren Karakaya'nın evlilik teklifi aldığı anlara ait videosu ise sosyal medyaya düştü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, videoya yoğun ilgi göstererek ünlü çifte mutluluklar diledi. İşte o anlar...
21.07.2021 20:14
- Son Güncelleme: 21.07.2021 20:18
Burcu Karakaya, başrollerini Alina Boz ile Burak Deniz'in üstlendiği Maraşlı dizisinde can verdiği Dilara karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.
Başarılı oyunculuk performansıyla sık sık adından söz ettiren Karakaya, şimdi ise yönetmen sevgilisi Eray Altan'dan aldığı evlilik teklifiyle gündeme geldi.
İki yıldır aşk yaşadığı yönetmen sevgilisi Eray Altan'ın teklifine 'evet' yanıtını vererek evlilik yolunda ilk adımı atan Burcu Karakaya'nın o anlara ait videosu, sosyal medyaya düşerek kısa sürede gündem oldu.
Öte yandan Burcu Karakaya'nın yönetmen sevgilisi merak konusu oldu. İşte başta Burcu Karakaya olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...