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Haberler Magazin Mankenler kraliçesi Bahar Erdeniz'in oğlunu görenler şaşkına döndü! Fenerbahçeli futbolcu ile sahada evlenmişti Yeşilçam oyuncusu...

Mankenler kraliçesi Bahar Erdeniz'in oğlunu görenler şaşkına döndü! Fenerbahçeli futbolcu ile sahada evlenmişti Yeşilçam oyuncusu...

Mankenler kraliçesi Bahar Erdeniz'in oğlunu görenler şaşkına döndü! Fenerbahçeli futbolcu ile sahada evlenmişti Yeşilçam oyuncusu... Bahar Erdeniz 21 Mayıs 1971'de Mankenler Kraliçesi Yarışması'na katıldı ve birinci seçildi. Bir çok filmde oynadıktan sonra eski Fenerbahçe'li futbolcu Engin Verel ile evlenip Fransa'ya yerleşen ünlü çiftin bir oğlu oldu. O isim şimdilerde ekranda boy gösteren yakışıklı bir ünlü.

24.07.2022 17:29 - Son Güncelleme: 24.07.2022 17:29
Mankenler kraliçesi Bahar Erdeniz’in oğlunu görenler şaşkına döndü! Fenerbahçeli futbolcu ile sahada evlenmişti Yeşilçam oyuncusu...

Fenerbahçeli futbolcu ile sahada evlenmişti Yeşilçam oyuncusu... Mankenler kraliçesi Bahar Erdeniz'in oğlunu görenler şaşkına döndü!

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Mankenler kraliçesi Bahar Erdeniz’in oğlunu görenler şaşkına döndü! Fenerbahçeli futbolcu ile sahada evlenmişti Yeşilçam oyuncusu...

Türk sinema oyuncusu Bahar Erdeniz 17 Mayıs 1950 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Bahar Erdeniz, Amerikan Kız Koleji'nde okudu. 16 yaşındayken elektronik mühendisi Yalçın Erdeniz'le evlenip İsveç'e gitti. Orada 1 yıl psikoloji tahsili yaptı. Türkiye'ye geri döndü ve eşinden boşandı. Mankenlik okuluna yazıldı.

Mankenler kraliçesi Bahar Erdeniz’in oğlunu görenler şaşkına döndü! Fenerbahçeli futbolcu ile sahada evlenmişti Yeşilçam oyuncusu...

Daha sonra LCC (Language and Culture Centre) ve Günaydın Gazetesi'nin ortaklaşa düzenlediği Mankenler Kraliçesi Yarışması'na katıldı. 21 Mayıs 1971'de Emek Sineması'nda yapılan yarışmada birincilik tacının sahibi oldu.

Mankenler kraliçesi Bahar Erdeniz’in oğlunu görenler şaşkına döndü! Fenerbahçeli futbolcu ile sahada evlenmişti Yeşilçam oyuncusu...

Bir çok filmde oynadıktan sonra eski Fenerbahçe'li futbolcu Engin Verel ile evlenip Fransa'ya yerleşti. Ünlü çiftin evliliği o dönemin gazetelerine böyle yansıdı.

Mankenler kraliçesi Bahar Erdeniz’in oğlunu görenler şaşkına döndü! Fenerbahçeli futbolcu ile sahada evlenmişti Yeşilçam oyuncusu...

Bu evliliğinden doğan oğlu Can Verel de oyuncu. İşte Sen Anlat Karadeniz dizisinde Doktor Volkan rolü ile hafızalara kazınan Can başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

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