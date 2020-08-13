Manken Tuğba Özay dönmeyi düşünmüyor! Çiftliğinden seslendi: 'Doğanın hormon üretimine bile katkısı var'

Tuğba Özay 1997'de aldığı Antalya-Manavgat'taki 1000 dönümlük çiftliğine 5 ay önce gitmişti. Mecbur kalmadıkça İstanbul'a dönmeyi düşünmeyen Özay, "Doğada olmak öfke, korku ve stresimi azaltıyor. Sadece ruhsal değil, fiziksel olarak da iyi hissediyorum. Kalp atışım düzgün, cildim inanılmaz yenilendi. Doğanın hormon üretimine bile katkısı var." dedi. İşte Tuğba Özay'ın çiftlik hayatı ve doğal yaşamı seven diğer ünlü isimler...