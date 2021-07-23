Manga’nın solisti Ferman Akgül’ün sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı işte Ferman Akgül’ün güzel eşi Bettina...
Manga'nın solisti Ferman Akgül'ün sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Manga grubunun solisti Ferman Akgül, konuk olduğu bir televizyon programının ardından gündeme geldi. 41 yaşındaki müzisyenin özel hayatı, merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları özellikle "Ferman Akgül'ün eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü müzisyenin eşini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Ferman Akgül'ün güzel eşi Bettina...
23.07.2021 21:48
- Son Güncelleme: 23.07.2021 22:21
Konuk olduğu bir televizyon programının ardından gündeme gelen Ferman Akgül'ün özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü şarkıcının özellikle eşi merak konusu oldu.