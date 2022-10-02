Manga grubunun solisti Ferman Akgül tüm süreci anlattı: "Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda filmi ile daha çok sporcu yetişecek"

'Hızlı Ayaklar' projesinin sizi etkileyen tarafı ne oldu? Projede yer almanızın özel bir sebebi var mı?

Olimpiyatlara hazırlanan bir sporcumuzun hikayesini anlatmak benim için zaten çok değerli ve hikaye beni çok etkiledi. Çocuklara ilham verecek ve eminim ileriki senelerde daha çok sporcu yetiştirmemize katkı sağlayacaktır. Bunun parçası olmak önemli. Diğer yandan filmin yapımcıları uzun zamandır tanıdığımız ve sonrasında ailecek çok iyi arkadaş olduğumuz insanlar.