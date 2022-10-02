Manga grubunun solisti Ferman Akgül tüm süreci anlattı: "Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda filmi ile daha çok sporcu yetişecek"
Manga grubunun solisti Ferman Akgül Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda filmi ile ilgili tüm süreci anlattı. MİNİKA'nın yapımcılığını üstlendiği Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda filmi geçen cuma günü vizyona girdi. Amacı milli forma giyerek olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırmak olan atlet Ali'nin macerasını anlatan filmin müziklerini Ferman Akgül yaptı. Akgül, "Bu filmin hikayesi çocuklara ilham verecek ve daha çok sporcu yetiştirmemize katkı sağlayacak" dedi.
"HIZLI AYAKLAR: OLİMPİYAT YOLUNDA FİLMİ İLE DAHA ÇOK SPORCU YETİŞECEK"
Manga grubunun solisti Ferman Akgül tüm süreci anlattı. Vizyonda seyirciyle buluşan 'Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda' adlı filmin müziklerini yapan ünlü rock grubu Manga'nın solisti Ferman Akgül, "Bu filmin hikayesi çocuklara ilham verecek ve daha fazla sporcu yetiştirmemizi sağlayacak" diye konuştu
Minika'nın yapımcılığında geçtiğimiz cuma vizyona giren ve ilk günlerden büyük ilgi gören 'Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda' adlı filmin müzikleri de kısa sürede çok sevildi. Tek amacı milli formayı giyerek olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırmak olan atlet Ali'nin zorlu çalışma sürecini eğlenceli şekilde anlatan filmin müzikleri ünlü müzik grubu Manga imzası taşıyor. Grubunun solisti Ferman Akgül ile projeye nasıl dahil olduğunu konuştuğumuz keyifli sohbette Minika Genel Yayın Yönetmeni Elçin Koyuncu da çizgi dizinin sinema yolculuğunu anlattı.
Ferman Bey, kariyerinizin başından beri çizgi dünyasına bir yakınlığınız söz konusu. Bunun özel bir sebebi var mı?
Grubumuzun ismi Japon çizgi roman kültüründen geldiği için onun etrafında yaratmaya başladığımız çizgi dünyası, animasyonlara olan ilgimizi daha da artırdı. Animasyonun verdiği sınırsız hayal gücü, benim dünya ve müzik görüşümle bağdaşıyor.
Çizgi romana olan ilginiz ve bunu işlerinize yansıtmanız, çocuk sahibi olmanızla daha da perçinlendi mi? Hayatınızda ne değişti?
Aslında çok etkisi oldu diyemem. Çünkü yeni neslin animasyon dünyası oldukça başka. Bizim zamanımızdaki 'He-Man', 'Voltron' gibi filmleri izlettiğimizde onlara pek geçmiyor. Ama 'Hızlı Ayaklar' gibi projelerde olmam onların çok ilgisini çekiyor.
'Hızlı Ayaklar' projesinin sizi etkileyen tarafı ne oldu? Projede yer almanızın özel bir sebebi var mı?
Olimpiyatlara hazırlanan bir sporcumuzun hikayesini anlatmak benim için zaten çok değerli ve hikaye beni çok etkiledi. Çocuklara ilham verecek ve eminim ileriki senelerde daha çok sporcu yetiştirmemize katkı sağlayacaktır. Bunun parçası olmak önemli. Diğer yandan filmin yapımcıları uzun zamandır tanıdığımız ve sonrasında ailecek çok iyi arkadaş olduğumuz insanlar.