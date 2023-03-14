'''Maneviyatım ağır bastı'' deyip müziği bırakmıştı! Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızlarının son hali şaşırttı! 34 yaşındaki Tuğçe Tayfur...
Ferdi Tayfur'un Necla Nazır ile olan evliliğinden dünyaya gelen Tuğçe Tayfur, tasını tarağını topladı her şeyden elini eteğini çekip gitti. Sosyal medyadan dahi fotoğraflarını silen Tuğçe Tayfur son paylaşımında müziği bıraktığını duyurmuştu. Tayfur paylaşımında, "Yeri geldi kazıklar yedim yeri geldi haksızlığa uğradım. Bu işin bazı şeyleri bana ağır gelmeye başladı" ifadelerine yer vermişti. "Maneviyatım ağır basıyor" diyen 34 yaşındaki ünlü isim son haliyle gündeme geldi. Görenler tanımakta zorlandı, işte Tuğçe Tayfur'un son hali...
''Maneviyatım ağır bastı'' deyip müziği bırakmıştı! Arabeskin efsane sesi Ferdi Tayfur ve Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerine adını yazdıran Necla Nazır'ın 34 yaşındaki kızları Tuğçe Tayfur'un son halini görenler şaştı kaldı.
Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümünü bitiren Tuğçe Tayfur, müzik eğitimine çok küşük yaşlarda başladı. Piyano ve keman öğrenen Tayfur babası ile beraber düet de yaptı.
Babası gibi kariyerine müzikle devam eden Tuğçe Tayfur, 2010 yılı içerisinde arkadaşlarıyla kurduğu 'Joker' isimli bir grubun solistliğini üstlendi. Bir dönem ABD'de yaşadı. ABD'de yaşadığı dönemde, kuzeninin arkadaşı Taner Şafak'la tanıştıktan sonra 2015 yılında Türkiye'de maksi single çıkarmaya karar verdi.
Pop şarkılar besteleyen Tuğçe Tayfur ve Taner Şafak maksi single'da , 'Kalp Dayanmaz', 'Köle Olup', 'Yok Olsam' şarkılarının söz ve bestelerini hazırladı.
Ferdi Tayfur, maksi single'da yıllarca dillerden düşmeyen 'Huzurum Kalmadı' şarkısını kızı Tuğçe Tayfur ile birlikte okuyarak düet yaptı ve birde klip çekildi. İkilinin klibi uzun süre konuşuldu.